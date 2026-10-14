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Gündem Halk TV için 4 gün önce ne demişti? Kılıçdaroğlu’nun sözleri yeniden gündemde
Gündem

Halk TV için 4 gün önce ne demişti? Kılıçdaroğlu’nun sözleri yeniden gündemde

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Halk TV’ye yönelik soruşturma ve yönetimine TMSF görevlendirilmesi sonrası, Kemal Kılıçdaroğlu’nun dört gün önce yaptığı açıklamalar yeniden gündeme geldi. Kanalın sahibi Cafer Mahiroğlu ile ilgili açıklama yapan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Sahibi niye Türkiye’ye gelmiyor, günün 24 saati yalan haber yapıyor" çıkışı sosyal medyada en çok konuşulan olay oldu.

Polis ekiplerinin arama çalışmalarını sürdürdüğü Halk TV'ye kayyum atanırken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 4 gün önce söylediği sözler gündem oldu. Halk TV'yi '24 saat yalan haber' yapmakla suçlayan Kılıçdaroğlu, "Sahibi niye Türkiye’ye gelmiyor?" ifadelerini kullanmıştı.

Halk TV’nin İstanbul’daki merkez binasına sabahın erken saatlerinde polis ekipleri geldi.

Mali polislerin arama çalışması başlatmasının ardından kanala kayyım atandığı duyurulurken, televizyon yayını da durduruldu.

POLİS EKİPLERİNİN ARAMASI SÜRÜYOR

Polis ekiplerinin binadaki aramaları sürerken kanalın bulunduğu yol trafiğe kapatıldı.

Halk TV çalışanlarının binaya girişine izin verilmedi.

MAHİROĞLU'NDAN KILIÇDAROĞLU'NA GÖNDERME

Polis baskının sosyal medya hesabından duyuran Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu, paylaşımında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na ve ekibine gönderme yaparak, "Butlan lideri Kılıçdaroğlu ve ekibi mutlu olabilir. Polis Halk TV’de" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU HALK TV’Yİ HEDEF ALMIŞTI

Halk TV’ye yönelik kayyum atanmasının ardından kanal ile mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanı olarak atanan Kemal Kılıçdaroğlu arasında yaşanan gerilimi de yeniden gündeme getirdi.

Kılıçdaroğlu, 4 gün önce KRT’de katıldığı canlı yayında Halk TV’yi hedef almış, kanalı “24 saat yalan haber yapmak”la suçlamıştı.

Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu’nun yurt dışında bulunmasını da eleştiren Kılıçdaroğlu, kanalı Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’na (RTÜK) şikâyet ettiklerini açıklamıştı.

"SAHİBİ NİYE TÜRKİYE'YE GELMİYOR"

Kılıçdaroğlu, canlı yayında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Halk TV var biliyorsunuz, Halk TV sahibi falan. Sahibi niye Türkiye’ye gelmiyor? Sahibi yabancı ülkede olup da kendi ülkesinde yayın yapan bir televizyon sahibi dünyanın hangi ülkesinde var? Hangi ülkesinde var? Günün 24 saati yalan haber yapıyor, günün 24 saati. İzlemiyorum ben. Olmaz, olmaz. Doğru haber vereceksiniz. Yalan haber yapıyor."

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

RTÜK’e yapılan şikâyete de değinen Kılıçdaroğlu, kurumun kendilerine konunun görev alanına girmediği yönünde yanıt verdiğini söylemişti.

Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu da Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarına sert sözlerle karşılık vermişti.

Mahiroğlu, Kılıçdaroğlu’na yönelik açıklamasında, “Sen, Türkiye siyasetinin başına gelmiş en talihsiz vakasın” ifadelerini kullanmıştı.

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