Ekrem İmamoğlu aylık gelirini açıkladı! İşte mahkemede söylediği rakam

İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk davasında yargılama devam ediyor.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi yerleşkesinde görülen davanın 98'inci duruşmasında Ekrem İmamoğlu savunma yapmak üzere hakim karşısına çıktı.

53'ü tutuklu 436 sanığın yargılandığı davada İmamoğlu ve avukatlarının savunması için dört gün ayrıldı.

İMAMOĞLU AYLIK GELİRİNİ AÇIKLADI

Duruşmanın dikkat çeken ayrıntılarından biri ise İmamoğlu'nun kimlik tespiti sırasında verdiği cevap oldu.

Mahkeme tarafından mesleği, eğitim durumu ve aylık geliri sorulan İmamoğlu, yüksek lisans mezunu olduğunu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinde bulunduğunu belirtti.

İmamoğlu aylık gelirini ise 250 ila 300 bin TL olarak açıkladı.

İmamoğlu'nun mahkeme huzurunda açıkladığı rakam böylece kayıtlara geçti.

İDDİANAMEDE AĞIR SUÇLAMALAR

İmamoğlu'nun gelir açıklaması kamuoyunun gündemine gelirken, yargılandığı dosyadaki suçlamaların ağırlığı da dikkat çekiyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede İmamoğlu, “örgüt elebaşı” olarak nitelendiriliyor.

İddianamede İmamoğlu hakkında; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamanın da aralarında bulunduğu 16 ayrı suçtan ceza talep ediliyor.

Savcılık, İmamoğlu'nun toplamda 849 yıldan 2 bin 430 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istiyor.

143 EYLEM DOSYADA

İddianamede yalnızca İmamoğlu hakkındaki suçlamalar değil, soruşturmanın ekonomik boyutuna ilişkin çarpıcı değerlendirmeler de bulunuyor.

Savcılık tarafından iddianameye konu edilen 143 eylem üzerinden, suç tarihleri itibarıyla güncel değerler hariç olmak üzere yaklaşık 160 milyar TL ve 24 milyon dolar tutarında kamu zararına sebep olunduğu değerlendiriliyor.

Dosyada ayrıca İstanbul ve Türkiye'nin farklı noktalarında 95 taşınmaza ilişkin tespitlere yer veriliyor.

Söz konusu rakamlar kesinleşmiş mahkeme hükmü değil, savcılık iddianamesinde yer alan suçlama ve değerlendirmelerden oluşuyor.

“SABIKAN VAR MI?” SORUSUNA DİKKAT ÇEKEN CEVAP

Mahkeme heyeti kimlik tespiti sırasında İmamoğlu'na adli sicil kaydının bulunup bulunmadığını da sordu.

İmamoğlu bu soruya:

“Yok, Allah'a şükür.”

cevabını verdi.

Ardından savunmasına başlayan İmamoğlu'nun ilk olarak duruşma salonunun mimarisi ve yargı kürsüsünün yerleşimi üzerinden eleştirilerde bulunması dikkat çekti.

53 TUTUKLU SANIK VAR

İBB davasında İmamoğlu'nun yanı sıra görevinden uzaklaştırılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un da aralarında bulunduğu sanıklar yargılanıyor.

Bugünkü duruşmada 53'ü tutuklu toplam 436 sanığın bulunduğu dosyada, İmamoğlu ve avukatlarının savunmasının dört gün sürmesi bekleniyor.

İmamoğlu'nun ilk günkü savunmasının ardından mahkemedeki yargılama devam ediyor.