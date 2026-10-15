İstanbul’u sağanak vurdu! Metrekareye 242 kilogram yağış düştü

İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkilerken, yağışın boyutunu ortaya koyan veriler açıklandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentin bazı noktalarında yağış miktarının metrekarede 200 kilogramın üzerine çıktığını bildirdi.

BEYKOZ'DA METREKAREYE 242 KİLOGRAM

Açıklanan verilere göre yağışın en yoğun görüldüğü noktalardan biri Beykoz oldu.

Beykoz'da metrekareye 242 kilogram yağış düşerken, Eyüpsultan'da 190,5 kilogram, Sarıyer'de ise 187,9 kilogram yağış kaydedildi.

Özellikle Boğaz çevresi ile Avrupa Yakası'nın kuzey ve orta kesimlerinde etkisini artıran sağanak nedeniyle İstanbul'un çok sayıda noktasında yağış miktarı metrekarede 100 kilogramın üzerine çıktı.

1985'TEN BU YANA EN YÜKSEK DEĞERLERDEN BİRİ

İBB, İstanbul'daki son yağışlarda ölçülen miktarın 1985 yılından bu yana kaydedilen en yüksek yağış değerlerinden biri olduğunu açıkladı.

Yoğun yağış nedeniyle bazı yollar ve alt geçitlerde su birikintileri oluşurken, ekipler kent genelinden gelen ihbarlara müdahale etmek için çalışma yürüttü.

6 BİN 937 İHBAR GELDİ

Şiddetli yağışın ardından İBB birimlerine ulaşan ihbarların sayısı da dikkat çekti.

Kent genelinde toplam 6 bin 937 ihbar kayda geçti.

İhbarların 5 bin 711'i İSKİ'ye, 528'i Çözüm Merkezi'ne, 498'i itfaiyeye, 200'ü ise yol bakım ekiplerine iletildi.

İSTANBUL İÇİN YENİ UYARI

Yağışların henüz tamamen sona ermediği bildirildi.

AKOM'un meteorolojik değerlendirmesine göre sağanağın özellikle Anadolu Yakası ile Boğaz çevresinde etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Sabah saat 10.00'a kadar bazı bölgelerde metrekareye 50 ila 75 kilogram arasında ilave yağış düşebileceği tahmin ediliyor.

RÜZGÂR 80 KİLOMETREYE ÇIKABİLİR

Yağışla birlikte kuvvetli rüzgârın da etkili olması bekleniyor.

Tahminlere göre rüzgârın hızı yer yer saatte 50 ila 80 kilometreye kadar ulaşabilecek.

Yetkililerin açıklamaları doğrultusunda vatandaşların su baskını, ulaşımda aksama ve kuvvetli rüzgârın oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerekiyor.