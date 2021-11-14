Sabah namazı buluşmasına yoğun ilgi

Eskişehir İl Müftülüğü himayesinde gençlik koordinatörleri ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla sabah namazı buluşması düzenlendi. Tepebaşı İlçe Müftülüğü’nün ev sahipliği yaptığı buluşma Uluönder Camii’nde gerçekleştirildi. Her yaştan kadın ve erkeğin katıldığı buluşmaya en büyük ilgiyi gençler gösterdi. Programa Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Vali Yardımcısı Salih Altun, İl Müftüsü Bekir Gerek, ilçe müftüleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, din görevlileri, Kur’an kursu öğrencileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Sabah namazının ardından İl Müftüsü Bekir Gerek eşliğinde dua edildi. Duanın ardından Kur’an ziyafeti ve tesbihat gerçekleştirildi. Tesbihatın ardından bir konuşma yapan İl Müftüsü Gerek, “Pandemi dolayısıyla yan yana saf tutmayı, gönül gönüle kaynaşmayı çok özlemiştik. Bu özlemin bir ifadesi olarak bugün kadınıyla, erkeğiyle, kızıyla, genciyle, çocuğuyla sabah namazında buluşmanın mutluluğunu ve huzurunu yaşıyoruz. Rabbimize hamdolsun. Camiler Allah’ın evleridir, yeryüzünün cennet bahçeleridir, hayatımızın merkezidir. Mehmet Akif Ersoy ‘Milletimizin kurtuluşu sabah namazı cemaatinin, cuma namazı cemaatine ulaşmasına bağlıdır’ demiştir. Sabah namazı şahitli namazdır, melekler bize şahit, cami bize şahit, hepimiz birbirimize şahidiz. Rabbimiz ibadetle yetişen genci, gönlü ve kalbi camilere bağlı kişiyi ve seher vaktinde Allah’ı zikredenleri kıyamet gününde arşın gölgesinde himaye edecektir. Bu bakımdan sabah namazı buluşmaları yapıyoruz ve bu buluşmalara devam edeceğiz” dedi.

Programın ardından tüm katılımcılara çorba ikram edildi. Ayrıca cami altında bulunan Tepebaşı Gençlik Merkezi’nde gençlerin katılımıyla programlara devam edildi. Burada İl Müftüsü Bekir Gerek, müftülükler tarafından gençlere yönelik yapılan faaliyetlerden bahsetti.