Sabah erken kalkmanın bereketi

Seherlerin ihyâsı gibi, fecir vakti de mühimdir. Farz olan sabah namazını cemaatle edâ edebilmek, sâlih bir mü’minin şiârıdır.

Beş vakit namazı edâ ve seherleri muntazaman ihyâ için, bir mü’minin vakit disiplini olması îcâb eder. Sabah erken kalkmak ve geç saatlere kalmamak; tertipli, intizamlı bir mü’minin hayat düsturudur.

Peygamber Efendimiz, her türlü gayret için de sabah erken vakitleri terviç ederek şöyle niyaz buyurmuştur:

“Allâh’ım!.. Ümmetimin (sabah) erken vakitlerini (o vakitlerde başladıkları işlerini) bereketli kıl!” (Ebû Dâvûd, Cihâd, 78; Tirmizî, Büyû, 6)

Hayatımızın rûhânî bereketi için aldığımız gıdâların helâliyeti çok mühimdir. Helâl gıdâ için, iş hayatımızı gözden geçirmemiz îcâb eder. Ticaretimiz, memuriyetimiz yahut vazifemizde, helâliyeti zedeleyecek bir kusurumuz varsa; derhâl gidermemiz ve helâllik istememiz zarûrîdir.

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Yüzakı Dergisi, Yıl: 2018 Ay: Şubat Sayı: 157