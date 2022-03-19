Saba Lobjanidze'den maç sonrası açıklama

Hataysporlu futbolcular Saba Lobjanidze ve Burak Öksüz, Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Hatayspor'un golünü kaydeden Saba Lobjanidze'nin açıklamaları şöyle:

"Öncelikle bugünkü maçtan dolayı birkaç şey söylemek istiyorum. İki takım da bu havada çok iyi mücadele etti ve birer puan aldı. Milli aradan sonra sekiz maç var önümüzde ve hepsini kazanmak istiyoruz. Normalde serbest vuruşları ben kullanmıyorum. Sadece o an hissettim ve Riberio'ya ben kullanabilirmiyim dedim. O da hissetti ve ortaya güzel bir gol çıktı."

Burak Öksüz'ün açıklamalarının satır başları ise şöyle:

"Beşiktaş'ın önde baskılı oynayacağını biliyorduk ve o 15 dakikada skoru buldular. Devreye 1-1 beraberlikle girmek bizim açımızdan iyi oldu. Çok da pozisyon bulduk ama değerlendiremedik. Önümüzde sekiz maç var ve umarım hedeflerimize ulaşırız. Çok büyük bir maliyetle kurulmadık ama çok güzel bir arkadaşlık var."