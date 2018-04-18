Saadet’e ‘Kemalist’ kanca!
Yıllardır 'gericilik'le suçladıkları Saadet Partisi, Kemalistler için bir anda en önemli parti haline dönüştü. İstanbul Bilgi Üniversitesi Atatürkçü Düşün Kulübü'nün tertip ettiği toplantıya CHP ve İYİ Parti temsilcisinin yanı sıra Saadet Partisi’nden de bir temsilci katıldı.18 Nisan 2018 Çarşamba 14:19
YENİAKİT.COM.TR- AK Parti karşıtlığında her kesimle ittifak kurma gayretindeki CHP ve İYİ Parti için milli görüşün kalesi olan Saadet Partisi önemli bir parti haline geldi. 28 Şubat sürecinde dindar ve milli kimliği nedeniyle Kemalistlerin ‘gericiler’ diyerek şiddetle karşı çıktıkları Refah Partisi’nin devamı konumundaki Saadet Partisi şimdilerde Kemalistlerin gözdesi oldu.
KEMALİSTLERİN BİRDEN ‘SAADET’ AŞKI DEPREŞTİ
2019’da yapılması planlanan ve MHP lideri Devlet Bahçeli’nin çağrısıyla erkene alınması muhtemel genel ve yerel seçimlerde AK Parti – MHP'nin oluşturduğu 'Cumhur ittifakı'na karşı, CHP ve İYİ Parti, Saadet Partisi’ni de yanlarına çekmek istiyor. Bu nedenle görüşleri taban tabana zıt olsa da Kemalistlerin Saadet Partisi’ne olan ilgisi arttı.
SAADET PARTİSİ TEMSİLCİSİ DE KATILDI
Son olarak 'İstanbul Bilgi Üniversitesi Atatürkçü Düşün Kulübü'nun tertip ettiği toplantıya CHP ve İYİ Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ile birlikte Saadet Partisi’ni de temsilen SP Gençlik Kolları Genel Başkanı Salih Akyüz davet edildi. Söz konusu toplantıya AK Parti ve MHP’yi temsilen hiçbir ismin davet edilmemesi ise dikkat çekti.
İşte o tanıtım afişi;
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Şamil37 dk önce Salih denen bu alçak bu resmi verirken hiç mi utanmadı.Atatürkçü düşünce derneği denilen bu kurum yıllarca müslümanlara zulüm ettiler.Katılıp katılmaması önemli değil bu afişte yer alması bile ahlaksızlıktır. mt38 dk önce temel beyin madimak konusunu da halletseydiler toplanmisken Ramazan Demir38 dk önce Merhum Erbakan'nın kemikleri sızlıyoryasiklar olsun Saadet Part. TR43 dk önce Zaten sizin istediğinizde bu değilmi. Ax11147 dk önce Tencere tava yuvarlanır kapağına doğru yol alır. İsteyen aldanır, isteyen de uyanık olur. Kimse zannetmesin ki yaptığı yanına kalır. Herkes gittiği yolu doğru sanır. Halbuki kimin aklını, kimin de nefsini öne alır. Kim ki nefsini aklın önüne aldı işte ol kişi aldanır. Ol kişiyi şeytan son nefeste kolay kandırır. Unutmayın ey dostlar bu dünyada her şey imtihandır. Ruşen ERSOY52 dk önce sadece kemalistler değil, siyonistlerde oltaya taktı saadeti. müslümanda salaklık çok çirkin duruyor. OsmanHan 53 dk önce Yani ayni AKP - MHP koalisyonu gibi. Daha düne kadar birbirine en ağir laf atan RTE ve Bahceli şimdi en iyi dost lar ? Bahçelinin Erdoğana söylemedik laf yoktu ... Necmi Uzun58 dk önce Eeeee ne var bunda. Gitsin konuşsun onlar da aydınlansın da size ne oluyor. Çatlayın patlayın, kininizde boğulun. MELİK SERÇEÖNÜ1 sa önce ne güzel işte konuşsunlar.. konuşmaktan neden bu kadar korkuyorsunuz. fikri olan konuşur. sizin gibi fikri olmayan da önyargılı olur. zaten bu memleket ne çektiyse önyargılardan çekti. yani şimdi chp li bir toplantıda sp li birinin konuşması veya tersi hemen dirsek teması olarak mı algılanması lazım. keşke bu herkes tarafından yapılsa. önemli olan fikrine inanmak değil mi? kendine güveniyorsan korkacak ne var ki? müslim1 sa önce poliitka uğruna islami değerleren uzaklaşan partiler müslümanları ve islamı temsil edemezler.