Saadet’e ‘Kemalist’ kanca!

YENİAKİT.COM.TR- AK Parti karşıtlığında her kesimle ittifak kurma gayretindeki CHP ve İYİ Parti için milli görüşün kalesi olan Saadet Partisi önemli bir parti haline geldi. 28 Şubat sürecinde dindar ve milli kimliği nedeniyle Kemalistlerin ‘gericiler’ diyerek şiddetle karşı çıktıkları Refah Partisi’nin devamı konumundaki Saadet Partisi şimdilerde Kemalistlerin gözdesi oldu.

KEMALİSTLERİN BİRDEN ‘SAADET’ AŞKI DEPREŞTİ

2019’da yapılması planlanan ve MHP lideri Devlet Bahçeli’nin çağrısıyla erkene alınması muhtemel genel ve yerel seçimlerde AK Parti – MHP'nin oluşturduğu 'Cumhur ittifakı'na karşı, CHP ve İYİ Parti, Saadet Partisi’ni de yanlarına çekmek istiyor. Bu nedenle görüşleri taban tabana zıt olsa da Kemalistlerin Saadet Partisi’ne olan ilgisi arttı.

SAADET PARTİSİ TEMSİLCİSİ DE KATILDI

Son olarak 'İstanbul Bilgi Üniversitesi Atatürkçü Düşün Kulübü'nun tertip ettiği toplantıya CHP ve İYİ Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ile birlikte Saadet Partisi’ni de temsilen SP Gençlik Kolları Genel Başkanı Salih Akyüz davet edildi. Söz konusu toplantıya AK Parti ve MHP’yi temsilen hiçbir ismin davet edilmemesi ise dikkat çekti.

İşte o tanıtım afişi;