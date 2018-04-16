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"Saadet Partisi'nin oyu yüzde 5'e yaklaştı"

Saadet Partisi yetkilileri, partilerinin oy oranının yüzde 5’e yaklaştığını belirtiyor.

16 Nisan 2018 Pazartesi 13:25
"Saadet Partisi'nin oyu yüzde 5'e yaklaştı"

Cumhuriyet'ten Sinan Tartanoğlu'nun haberine göre Saadet Partisi, kamuoyu araştırma şirketlerinin sonuçlarını dikkatle izliyor. Parti yetkilileri, SP’nin oy oranının yüzde 5’e yaklaştığını, Karamollaoğlu’na olan ilginin ise yüzde 10’u geçtiğini not etti. 

ÜYE SAYISI 20 BİN ARTTI!

En son 2009 yerel seçimlerinde yakalanan yüzde 5’lik oy oranının, Karamollaoğlu’na gösterilen yüzde 10’luk ilgiye yaklaşmasının zaman alacağını ancak adalet ve hakkaniyet söyleminin sürdürülmesine bağlı olduğuna dikkat çeken SP’liler; partinin üye sayısının ise son iki ayda yaklaşık 20.000 arttığına dikkat çekti.

Recai Kutan’ın genel başkanlığında 2004 yerel seçimlerinde yüzde 4’ü geçen parti, şu an Kültür ve Turizm Bakanı olan Numan Kurtulmuş’un genel başkanlığındaki 2009 yerel seçimlerinde, genel seçimlere göre oyunu yaklaşık yüzde 90 arttırarak yüzde 5.13’ü yakalamıştı. 2011 genel seçimlerinde yüzde 1.27 oy çıkaran SP, Büyük Birlik Partisi ile birlikte girdiği 7 Haziran genel seçimlerinde de 2.06’yı görmüştü. Ancak parti 1 Kasım seçimlerinde 0.68’e kadar gerilemişti.

''BİZİ ÜMİTLENDİRİYOR''

Kamuoyu araştırma şirketleri 2019 seçimlerine daha uzun bire süre olmasına karşın değerlendirmelerini partilerle paylaşıyor. Edinilen bilgiye göre SP yönetimi, henüz özel bir anket yaptırmasa da anket sonuçlarını takip ediyor. SP Genel Başkanı Karamollaoğlu da “Gelişmeleri görüyoruz. Bu bizi ümitlendiriyor” değerlendirmesi yaptı.

Haber Tarihi: 16 Nisan 2018 Pazartesi 13:25
  1. Numan Kurtulmuş
  2. Temel Karamollaoğlu
  3. Saadet Partisi
  4. sp
  5. anket

YORUM YAZ

  • enverenver3 sa önce
    bu sefer bende saadete vericem .. zamlardan belimiz büküldü ..esnaf olarak zor durumdayız
  • abdoabdo4 sa önce
    desene saadet partisinin diğer partilerle bilhassa chpkk ileittifak kurmak için pazarlıkta ücreti arttı. kim fazla para verirse onunla ittifak yapacak. teklifleri bekliyor.
  • ihsihs4 sa önce
    Karamollaoğlu’na olan ilgi yüzde 10’u geçmiş. Eeee CHP ve HDP liler oldukça ilgi gösteriyorlardır.
  • melih53melih534 sa önce
    Sayın Başkan çok iyi gidiyor.bizler ak partiye oy verdik son 2 seçime kadar.(davutoğlu intibak darbesi uzak tuttu bizi.)ve şimdi ciddi anlamda Saadet partisi gönlümüzde veya iyi parti..Sayın Erbakan gariban halkın hep yanındaydı.işçi emeklisi hala o dönem verdiği iyileştirmelerle devam ediyor.davutoğlu darbesi alçak süründürme moduna soktu bizi..ve hala işçi emeklisinin halini görmeyen akp duurmu var.kulaklarını tıkamışlar gözlerini kapatmışlar.duymuyor görmüyor hissetmiyorlar..fakat yandaş candaş basın hergün KAFA BULUR modunda mücdeeee işçi emeklisi mücdeee haberleri yapmaya devam ediyor..sonu gelmeyen yalan haberler.**
  • Temel KılıçTemel Kılıç4 sa önce
    -5 % e mi Sn.Başkan?
  • şükrü onukşükrü onuk4 sa önce
    % de 1 e ulaşmışsa güzel, % de 2 ye ulaşmışsa harikulade % de3 e ulaşmışsa mikemmel anlatmaya gerek yok .
  • Hasan ÇetinHasan Çetin5 sa önce
    Ey Akit! bıktık artık Erbakan Hocamın kemiklerini sızlatan şu Saadet partisi haberinizden,bize sıkıntı veriyor.
  • CesimG.CesimG.5 sa önce
    tespitler doğrudur.Zira %0.004 ten %0.005 beşe çıktı.At beşe sür on beşe...
  • Şefik Altınbaş Şefik Altınbaş 5 sa önce
    Yalandan ölen mi var,göreceğiz bakalım sonunuzu kendiniz getireceksiniz İnşallah. Yalnız şunu anlayamadım o partinin içinde çok akıllı adamlar vardı onlar neredeler.?
  • AliAli5 sa önce
    Türkiye de eğilip bükülmeden, gücün değil Hak ın yanında olan, daima bildiği ve inandığı değerleri savunan, oy korkusu değil ALLAH korkusu olan tek parti... Rahmetli Erbakan dan sonra o kadar parti başkanı değişti ama yukarıda yazdıklarım değişmedi. bu seçimde ilk defa oyum Saadet Partisine...
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