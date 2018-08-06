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Saadet Partisi'nden flaş kongre açıklaması

Saadet Partisi, "Kongre yerel seçimler sonrasına ertelendi" şeklinde çıkan haberleri yalanlayarak parti gündeminde bir kongre meselesi olmadığını açıkladı.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 21:05
Saadet Partisi'nden flaş kongre açıklaması

Saadet Partisi: "Partimiz gündeminde bir kongre meselesi olmadığı gibi kongreden kaçma veya gerçeklerle yüzleşmeme gibi bir durum da söz konusu değildir." açıklaması yaptı. Parti, "Kongre yerel seçimler sonrası ertelendi" şeklinde çıkan haberlerinin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Açıklamada, “Öncelikle belirtmek isteriz ki, Saadet Partisi’nin yasal mevzuat gereği kongre zamanı henüz gelmemiştir. Bu itibarla gündeminde kongre konusu olmadığı gibi herhangi bir erteleme de söz konusu değildir” denilerek şunlar belirtildi: “Partimiz, seçimlerin hemen ardından bütün teşkilatları ve yetkili organları ile kapsamlı bir seçim değerlendirme süreci yürütmektedir. Bu değerlendirmelerde de herhangi bir kongre talebi gündeme gelmemiştir. Bu itibarla partimiz gündeminde bir kongre meselesi olmadığı gibi kongreden kaçma veya gerçeklerle yüzleşmeme gibi bir durum da söz konusu değildir. Partimiz, önümüzdeki yerel seçimlere güçlü bir şekilde girmek için gerekli hazırlık çalışmalarına devam etmektedir.”

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2018 Pazartesi 21:05
  1. Saadet Partisi

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