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Siyaset

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'ndan erken seçim iddiası: Bir seneden önce olmaz

AK Parti tarafından defalarca yalanlanmasına rağmen gündemde sürekli ısıtılan konu olan "erken seçim"e ilişkin açıklamada bulunan Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, "Bir seneden önce olmaz diye düşünüyorum." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-08-12 15:16:00 -
Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'ndan erken seçim iddiası: Bir seneden önce olmaz

Düzenlediği basın toplantısında konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, AK Parti kanadınca her fırsatta yalanlanan ancak bazı odaklarca sürekli ısıtılıp gündeme getirilen "erken seçim" konusuna ilişkin açıklamada bulundu.

Düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulunan Karamollaoğlu, erken seçim tartışmalarına ilişkin "Normal şartlarda bir seneden önce olmaz diye düşünüyorum." dedi.

Mesnetsiz tartışmaya mesnetsiz iddia

Mesnetsiz erken seçim tartışmalarına dahil olan Karamollaoğlu, normal şartlarda hükümetin işler iyi gitmediğinde seçime gitmeyi düşünmeyeceğini ileri sürerek, "Ancak bir zayıf ihtimal var. Gündemi suni bir mecraya sokar, 'vatandaşın desteğini alabilirim' diye düşünürse gidebilir. Ama bu da normal şartlarda bir seneden önce olmaz diye düşünüyorum" iddiasında bulundu.

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Yorumlar

abdrhman

sen sus 
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Ulvi

Yenile yenile doymadınız be!Seçiminide al git İngitereye..Yılın bu mevsimi güzeldir..
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