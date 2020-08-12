Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'ndan erken seçim iddiası: Bir seneden önce olmaz

Düzenlediği basın toplantısında konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, AK Parti kanadınca her fırsatta yalanlanan ancak bazı odaklarca sürekli ısıtılıp gündeme getirilen "erken seçim" konusuna ilişkin açıklamada bulundu.

Düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulunan Karamollaoğlu, erken seçim tartışmalarına ilişkin "Normal şartlarda bir seneden önce olmaz diye düşünüyorum." dedi.

Mesnetsiz tartışmaya mesnetsiz iddia

Mesnetsiz erken seçim tartışmalarına dahil olan Karamollaoğlu, normal şartlarda hükümetin işler iyi gitmediğinde seçime gitmeyi düşünmeyeceğini ileri sürerek, "Ancak bir zayıf ihtimal var. Gündemi suni bir mecraya sokar, 'vatandaşın desteğini alabilirim' diye düşünürse gidebilir. Ama bu da normal şartlarda bir seneden önce olmaz diye düşünüyorum" iddiasında bulundu.