Saadet Partisi İstanbul ilçe belediye başkan adayları son dakika açıklandı. 31 Mart 2019 yerel seçimlerde bazı illerde CHP ve İYİ Parti ile birlikte ittifak yaparak seçimlere girecek olan Saadet Partisi İstanbul’da 7 ilçenin de aralarında bulunduğu 40 belediye başkan adayını daha açıkladı. Peki Saadet Partisi Esenler belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi İstanbul Esenler belediye başkan adayı 2019?

Takvimler 31 Mart 2019 Pazar günü gösterdiğinde Türkiye’de milyonlarca seçmen yerel yönetimleri belirmek üzere sandık başına gidecek. AK Parti ile MHP aynen 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi yine Cumhur İttifakıyla seçimlere gitme kararı aldı. İttifak çerçevesinde hem AK Parti hem de MHP belediye başkan adaylarını Cumhur İttifakı’na göre açıklıyor. Muhalefet kanadında ise CHP ve İYİ Parti resmen ittifak yapmak için anlaştı. İYİ Parti İstanbul, Ankara ve İzmir’i CHP’ye bıraktı, buna karşılık Manisa, Denizli ve Balıkesir’i CHP’den kopardı.

"CHP ve İYİ Parti adaylarını desteklemeyeceğiz"

24 Haziran seçimlerinde Millet İttifakı ortaklarından Saadet Partisi ise ittifak yok açıklaması yapsa da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi ile ittifak görüşmelerinin devam ettiğini söyledi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yerel seçimde CHP ve İyi Parti'nin ortak adaylarını desteklemeyeceklerini bütün belde, ilçe ve illerde aday göstermeye çalışacaklarını söyledi.

Saadet Partisi İstanbul Esenler belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Parti’nde belediye başkan aday adaylık başvuruları 1 Kasım’da başlamıştı. Aday adaylık başvuru süresinin sona ermesinin ardından şimdi gözler Saadet Partisi 2019 belediye başkan adaylarına çevrildi. Saadet Partisi belediye başkan adayları kim? 5 Ocak'ta 1'i büyükşehir 10 il ile 50 ilçe ve 9 beldenin belediye başkan adayını açıklayan Saadet Partisi'nde bugün de aralarında İstanbul'un 7 ilçesinin de bulunduğu 40 belediye başkan adayı daha belirlendi. Saadet Partisi Esenler belediye başkan adayı Tuğrul Yalçınkaya oldu.