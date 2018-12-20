0553 313 94 23

Saadet Partisi İstanbul belediye başkan adayları 2019

Saadet Partisi belediye başkan adayları son dakika açıklandı mı? 31 Mart 2019 yerel seçimlere hazırlanan Saadet Partisi’nde aday adaylık başvuruları sona ermesiyle birlikte şimdi gözler Saadet Partisi belediye başkan adayları 2019 listesine çevrildi. Saadet Partisi belediye başkan adayları 2019. Saadet Partisi İstanbul belediye başkan adayları kim? Sultanbeyli Saadet Partisi belediye başkan adayı 2019, Saadet Partisi Üsküdar belediye başkan adayı, Saadet Partisi Bağcılar belediye başkan adayı kim?

20 Aralık 2018 Perşembe 13:37
Saadet Partisi İstanbul belediye başkan adayları 2019

Saadet Partisi (SP) belediye başkan adayları son dakika açıklandı mı? 31 Mart 2019 yerel seçimlere hazırlanan Saadet Partisi’nde aday adaylık başvuruları sona ermesiyle birlikte şimdi gözler Saadet Partisi belediye başkan adayları 2019 listesine çevrildi. Saadet Partisi belediye başkan adayları 2019. Saadet Partisi İstanbul belediye başkan adayları kim? Sultanbeyli Saadet Partisi belediye başkan adayı 2019, Saadet Partisi Üsküdar belediye başkan adayı, Saadet Partisi Bağcılar belediye başkan adayı kim?

Takvimler 31 Mart 2019 Pazar günü gösterdiğinde Türkiye’de milyonlarca seçmen yerel yönetimleri belirmek üzere sandık başına gidecek. AK Parti ile MHP aynen 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi yine Cumhur İttifakıyla seçimlere gitme kararı aldı. İttifak çerçevesinde hem AK Parti hem de MHP belediye başkan adaylarını Cumhur İttifakı’na göre açıklıyor. Muhalefet kanadında ise CHP ve İYİ Parti resmen ittifak yapmak için anlaştı. İYİ Parti İstanbul, Ankara ve İzmir’i CHP’ye bıraktı, buna karşılık Manisa, Denizli ve Balıkesir’i CHP’den kopardı.

"CHP ve İYİ Parti adaylarını desteklemeyeceğiz"

24 Haziran seçimlerinde Millet İttifakı ortaklarından Saadet Partisi ise ittifak yok açıklaması yapsa da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi ile ittifak görüşmelerinin devam ettiğini söyledi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yerel seçimde CHP ve İyi Parti'nin ortak adaylarını desteklemeyeceklerini bütün belde, ilçe ve illerde aday göstermeye çalışacaklarını söyledi.

Saadet Partisi İstanbul belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak?

Saadet Parti’nde belediye başkan aday adaylık başvuruları 1 Kasım’da başlamıştı. Aday adaylık başvuru süresinin sona ermesinin ardından şimdi gözler Saadet Partisi 2019 belediye başkan adaylarına çevrildi. Saadet Partisi belediye başkan adayları kim? SP belediye başkan adayları açıklandı mı? Saadet Partisi (SP) belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak? Soruların cevabı merak edilmekte. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Aday belirleme çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki haftadan itibaren açıklamaya başlayacağız, ocak ayı sonuna kadar hepsini açıklamış oluruz." dedi. Saadet Partisi İstanbul belediye başkan adayları açıklanır açıklanmaz aday isimlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz.

Saadet Partisi belediye başkan adayları 2019 listesi

2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 43 (18 büyükşehir, 30 il, 561 ilçe)

CHP % 26 (6 büyükşehir, 8 il, 158 ilçe)

MHP % 17 (3 büyükşehir, 5 il, 106 ilçe

BDP-HDP % 4 (2 büyükşehir, 8 il, 67 ilçe

Saadet Partisi (SP) % 2 (8 ilçe) 


2014 İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçim sonuçları

AK Parti adayı Kadir Topbaş % 47.9

CHPadayı Mustafa Sarıgül % 40.1

HDPadayı Sırrı Süreyya Önder % 4.8

MHP adayı Rasim Acar % 4

Arnavutköy 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 51.6

MHP % 22.1

HDP % 11.6

CHP % 8.3

SP % 3.8

Ataşehir 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 49.7

AK Parti % 41.8

MHP % 3,7

HDP % 2.5

Avcılar 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 44.0

AK Parti % 40.8

MHP % 9.1

HDP % 3.9

Bağcılar 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 57.2

CHP % 19.7

HDP % 9.3

MHP % 6.7

SP % 5.1

Bahçelievler 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 48.1

CHP % 35.5

MHP % 6.1

HDP % 6.0

SP % 2.5

24 Haziran 2018 İstanbul genel seçim sonuçları

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 50.00

Muharrem İnce: Yüzde 36.89

Selahattin Demirtaş: Yüzde 7.23

Meral Akşener: Yüzde 4.76

Temel Karamollaoğlu: Yüzde 0.94

Doğu Perinçek: Yüzde 0.18

İstanbul 2018 genel seçim sonuçları şöyle:

Cumhur İttifakı: Yüzde 50.68

Millet İttifakı: Yüzde 36.34

AK Parti: Yüzde 42.41

CHP: Yüzde 26.71

HDP: Yüzde 12.52

MHP: Yüzde 8.27

İYİ Parti: Yüzde 8.11

SP: Yüzde 1.52

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 13:37
  1. Manisa
  2. İzmir
  3. İstanbul
  4. Denizli
  5. Balıkesir
  6. Ankara
  7. Saadet partisi istanbul belediye başkan adayları
  8. saadet partisi istanbul belediye başkan adayı
  9. saadet partisi istanbul ilçe belediye başkan adayları 2019
  10. istanbul saadet partisi belediye başkan adayları
  11. sultanbeyli saadet partisi belediye başkan adayı 2019
  12. Saadet partisi üsküdar belediye başkan adayı
  13. saadet partisi bağcılar belediye başkan adayı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Putin ABD'nin Suriye'den çekilme kararını değerlendirdi
    1. Putin ABD'nin Suriye'den çekilme..
    2. Kirayı ödemeyen kızını icraya verdi
    3. Gaziantep'teki düğüne yönelik bombalı..
    4. Ayşen Gruda'nın sağlık durumu..
    5. Bir harf yüzünden 7 yıl maaş alamadı
    6. Çocukta pnömoni yani zatürre
    7. Kayseri'de adliye koridorunda kavga: 6..
    8. Duruşma salonunda kan aktı! Taraflar..
    9. Konya Saadet Partisi belediye başkan..
    10. Bu halini unutun! İşte imajını..
    11. Dünyadaki cennet hanede saadet idi,..
    12. "İran istihbaratının İsrail..
    13. UEFA, en fazla Türk kulüplerine ceza..
    14. Kuşatma devam ediyor! El bombası atan..
    15. Ailede muhabbet kalmadı
    16. Almanya'nın kamu borcu üçüncü çeyrekte..
    17. Putin: “İstanbul zirvesinde Türkiye,..
    18. 2019 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda
    19. Son 10 yılda ne oldu? İşte asgari..
    20. VAR uygulaması
    Kremlin'den Türkiye açıklaması! 'Türkiye, Rusya'nın sırlarını ABD'ye...'
    Kremlin'den Türkiye açıklaması! 'Türkiye, Rusya'nın sırlarını ABD'ye...'
    ABD'de Türkiye'ye karşı yeni tuzak! 'Hazırlıklı olmamız lazım'
    ABD'de Türkiye'ye karşı yeni tuzak! 'Hazırlıklı olmamız lazım'
    Yunan kanalında Türkiye tartışması: Bundan nasıl korkmayalım!
    Yunan kanalında Türkiye tartışması: Bundan nasıl korkmayalım!
    Büyük küstahlık: Türkleri yerle bir ederiz
    Büyük küstahlık: Türkleri yerle bir ederiz
    Resmi Gazete'de yayımlandı! 50 kuruşa sorgu yapılacak
    Resmi Gazete'de yayımlandı! 50 kuruşa sorgu yapılacak

    Günün Karikatürü

    20 Aralık 2019
    Erbakan Hoca’dan ibretlik ayar: Böyle yaparsanız İstanbul da gider!
    Erbakan Hoca’dan ibretlik ayar: Böyle yaparsanız İstanbul da gider!
    Eski müstemlekeleri zannettiler... Afrikalı liderlerden sömürgeci Avrupa'ya tokat gibi cevap!
    Eski müstemlekeleri zannettiler... Afrikalı liderlerden sömürgeci Avrupa'ya tokat gibi cevap!