Saadet Partisi ‘Dostlar alışverişte görsün’ diyerek CHP’li Özgür Özel’e bakın nasıl tepki gösterdi!

Diyanet’in 2013 yılında başlattığı 4-6 yaş grubuna yönelik Kur’an kurslarını “orta çağ zihniyeti” olarak değerlendiren CHP’li Özgür Özel’e tepki yağıyor.

‘Yobaz’ CHP zihniyetinin ‘karanlık’ düşüncesi hortladı

‘Yobaz’ CHP zihniyetinin ‘karanlık’ düşüncesi son olarak CHP Grup Grup Başkanvekili Özgür Özel’in skandal söylemleriyle gün yüzüne çıktı. Din eğitimine 'orta çağ zihniyeti' diyen Özel, şunları söylemişti:

"Bu kafayla, bilimin B'si, fiziğin F'si, matematiğin M'si de olmuyor üniversiteye gidince. Çocukları bütün dünya nasıl yetiştiriyorsa öyle yetiştirmek varken bir ortaçağ zihniyetine yönelmenin, bunu kurumsallaştırmaya çalışmanın ne bu Cumhuriyet'e ne bu millete faydası var; ne de Anayasa'ya uygunluğu var."

Karamollaoğlu Kılıçdaroğlu’na kefil olmuştu

“İmam hatip kapatmayacağız” diyen Kemal Kılıçdaroğlu’na kefil olan Temel Karamollaoğlu’nu utandıran sözler sarf eden CHP’li Özgür Özel’in skandal sözlerine, Saadet Partisi’nden yapılan bir açıklamayla göstermelik bir tepki gösterildi.

‘Dostlar alışverişte görsün’ açıklaması

CHP’li Özgür Özel’in adını dahi anamayan Saadet Partisi, “Dostlar alışverişte görsün” kabilinden göstermelik yaptığı tepki açıklamasında, “Bir tarafta tüm yanlışlarının üzerini değerlerimizi istismar ederek örtmeye çalışanlar, diğer tarafta ise milletimizin hassasiyetlerini bunca tecrübeye rağmen hâlâ idrak edememiş olanlar var” denildi.

İşte o açıklamanın ayrıntıları!

Parti Sözcüsü Birol Aydın imzalı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Son yıllarda milli ve manevi değerlerimizin günlük siyasetin konusu haline getirildiğine ve böylelikle değerlerimizin her geçen gün örselendiğine üzülerek şahit oluyoruz.

Bir tarafta tüm yanlışlarının üzerini değerlerimizi istismar ederek örtmeye çalışanlar, diğer tarafta ise milletimizin hassasiyetlerini bunca tecrübeye rağmen hâlâ idrak edememiş olanlar var. Biz Saadet Partisi olarak, her iki çarpık anlayışa da itiraz ediyor, şiddetle karşı çıkıyoruz!

Kavramların, isimlerin, en hassas konuların böylesine hoyratça kullanılması ve günlük politikaya alet edilmesinin ceremesini ülke ve millet olarak yeterince çektik ve hâlâ çekiyoruz.

Vatandaşlarımızın bugüne dek hiç olmadığı kadar zor şartlarda hayata tutunmaya çalıştığı bir dönemde; “orta çağ zihniyeti” gibi anlaşılmayan, kullananların dahi o günkü iklimin bugün neye denk düştüğünü bilmeden kullandıkları anlaşılan kavramların ve ne ülkemize ne de insanımıza hiçbir faydası olmayan konuların tartışma meselesi haline getirilmesinin, hiç kimseye faydası yoktur.

Hak ve hakikatin üzerini örtmeye çalışan eylem ve söylemlerden vazgeçilmesi ve siyasiler başta olmak üzere toplumun önde gelenlerinin üslup konusunda azami gayret ve hassasiyet göstermesi çağrımızı yineliyoruz.

Şair’in ifadeleriyle; “Yolumuz birbirimizi anlamaktan geçmiyorsa, hiçbir yere varamayacağız demektir.” ve “Eğer şimdiye kadar başımıza gelenler bize bir şey öğretmediyse, bundan sonra bildiklerimiz hiç işe yaramayacaktır.”

Saygılarımızla…

Birol Aydın Parti Sözcüsü”





