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Siyaset Saadet Partili Birol Aydın’a hodri meydan!
Siyaset

Saadet Partili Birol Aydın’a hodri meydan!

Yeniakit Publisher
2024-02-18 10:14:00 -
Saadet Partili Birol Aydın’a hodri meydan!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "Saadet Partili Birol Aydın’a hodri meydan!" başlıklı yazısı...

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Saadet Partisi, kendisini Milli Görüş çizgisinin yegane temsilcisi olarak tanıtıyor..

Oysa AK Parti de bugün artık, Erbakan Hoca’nın yolundan gittiğini açıkça kabul ediyor, hatta hayata geçirdiği icraat ile bunu ispat da ediyor.

Yine Yeniden Refah Partisi de, hocamızın oğlunun genel başkanlığı ile, ayrıca söylemleri ile de Milli Görüş çizgisinde olduğunu ilan ediyor..

Yeniden Refah Partisi’nin, önümüzdeki mahalli seçim için bir flu durumu olsa da..
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14 Mayıs ve 28 Mayıs’ta yaptığı ittifak ile, yani Erbakan Hoca’nın vaad ettiği icraatı hayata geçiren AK Parti ile ittifak yaparak, Milli Görüş çizgisinde olma konusundaki samimiyetini ortaya koyuyor..

Ya Saadet Partisi..

Onlar, HAMAS için “terör örgütü” diyen..

“Toplumu eşcinsel evliliklere hazırlama” vaadinde bulunan..

Anadolu Gençlik Derneği dahil, dini hassasiyeti olan dernek ve vakıfları tecavüzcülükle suçlayan.

Düne kadar başörtüyü üniversitelerde yasaklatan..

Kur’an Kursları için her fırsatta olumsuz açıklamalar yapan..

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Yorumlar

resat

siyasette iki tane yol var ,biri toplumun istikbali ve ikbali için olanı ,birde şahsının istikbali ve ikbali için olanı,, birde sayın erbakan hocanın gerek siyasi gerekse şahsi mirası için tuhaf ,kavgalar seyrettik ,hocayla uzaktan yakından alakası olmayan ,
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