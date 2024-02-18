Saadet Partili Birol Aydın’a hodri meydan!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Saadet Partisi, kendisini Milli Görüş çizgisinin yegane temsilcisi olarak tanıtıyor..

Oysa AK Parti de bugün artık, Erbakan Hoca’nın yolundan gittiğini açıkça kabul ediyor, hatta hayata geçirdiği icraat ile bunu ispat da ediyor.

Yine Yeniden Refah Partisi de, hocamızın oğlunun genel başkanlığı ile, ayrıca söylemleri ile de Milli Görüş çizgisinde olduğunu ilan ediyor..

Yeniden Refah Partisi’nin, önümüzdeki mahalli seçim için bir flu durumu olsa da..

ÖNE ÇIKAN VİDEO

14 Mayıs ve 28 Mayıs’ta yaptığı ittifak ile, yani Erbakan Hoca’nın vaad ettiği icraatı hayata geçiren AK Parti ile ittifak yaparak, Milli Görüş çizgisinde olma konusundaki samimiyetini ortaya koyuyor..

Ya Saadet Partisi..

Onlar, HAMAS için “terör örgütü” diyen..

“Toplumu eşcinsel evliliklere hazırlama” vaadinde bulunan..

Anadolu Gençlik Derneği dahil, dini hassasiyeti olan dernek ve vakıfları tecavüzcülükle suçlayan.

Düne kadar başörtüyü üniversitelerde yasaklatan..

Kur’an Kursları için her fırsatta olumsuz açıklamalar yapan..

...YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ...