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Gündem Saadet Lideri Temel Karamollaoğlu'nu kızdıracak sözler! Utanıyorum...
Gündem

Saadet Lideri Temel Karamollaoğlu'nu kızdıracak sözler! Utanıyorum...

Muhalif gazeteci Levent Gültekin, katıldığı programda Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu kızdıracak sözler sarf etti.

Yeniakit Publisher
2023-02-04 08:47:00 -

2023 seçimleri cumhurbaşkanlığı adaylığı için 6'lı masada toplantı üstüne toplantı sürerken parti içi ve dışından ilginç çıkışlar gelmeye devam ediyor.

Muhalif Gazeteci Levent Gültekin, Saadet Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek 6'lı masa toplantısı öncesi Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na yüklendi.

KARAMOLLAOĞLU'NA TEPKİ: GİT TORUN SEV KARDEŞİM

Gültekin, ''Temel Bey'in 83 yaşında milletvekilliği pazarlığı yapmasından utanıyorum. 83 yaşındasın git torununu sev kardeşim. Milletvekilliği pazarlığı yapıyor bizim kaderimiz üzerinden. CHP bana 5 milletvekili mi, 7 milletvekili mi verecek. Ben de adaylığına destek vereceğim. Üzülerek söylüyorum. Türkiye'de ikinci Güneş Motel pazarlığı yapılıyor şu anda. Çünkü Saadet bu seçimde meclise giremezse Erbakan'ın oğlunun kurduğu parti Saadet'i bitirecek. Gelecek Partisi ben şu kadar milletvekili istiyorum. Yeni bir partiyim varlık göstermem lazım. Bizim kaderimizle oynuyorlar.'' ifadelerini kullandı.

SIRADAKİ TOPLANTI SAADET PARTİSİ GENEL MERKEZİ'NDE!

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 6'lı masanın 12’inci toplantısı öncesinde liderleri ziyaret etti. Toplantı 13 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

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Yorumlar

Seyfullah

E tabi... Korkunun ecele faydası yok, gi de cek ler!!!

gelip geçen günler

herkes haklı dünyada mekan ahirete iman kılıçdaroğlu aday olmkta haklı oy oranı belli solun 25-30 sabit diğerlerine küçük partilere vermesede olur ama itifak yaptı
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
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