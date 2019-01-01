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S. Arabistan'a gittikten sonra haber alınamamıştı... Kamera karşısına geçti!

Gabon Cumhurbaşkanı Ali Bongo, tedavi için Suudi Arabistan'a gittikten aylar sonra ilk defa kameralar karşısına geçerek ulusa sesleniş konuşması yaptı.

01 Ocak 2019 Salı 16:32
S. Arabistan'a gittikten sonra haber alınamamıştı... Kamera karşısına geçti!

Gabon Cumhurbaşkanı Ali Bongo, hastalandığı 24 Ekim'den bu yana ilk defa kameralar karşısına geçerek ulusa sesleniş konuşması yaptı.

Bongo, tedavi gördüğü ve nekahet dönemini geçirdiği Rabat'tan halkına 2 dakikalık bir videoyla seslendi. İyi yıl dileklerini paylaşan Bongo, halkından birlik olmalarını istedi.

"İyiye gidiyorum"

Ali Bongo, "Gördüğünüz gibi daha iyiye gidiyorum ve yakında sizinle yeniden buluşmaya hazırlanıyorum." ifadesini kullandı.

Suudi Arabistan'da düzenlenen "Geleceğe Yatırım Girişimi Konferansı"na katılmak için Riyad'a gittiği 24 Ekim'de rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Bongo'nun öldüğü ya da felç geçirdiği iddia edilmişti.

Ameliyattan sonra felç geçirdi

Hastanede geçirdiği ameliyat sonrası felç geçirdiği ve suni komaya sokulduğu ortaya çıkan Bongo'nun iyileşmeye ve fiziksel yetilerini geri kazanmaya başladığı belirtilmişti.

Ali Bongo, Fas Kralı 6. Muhammed'in davetini kabul ederek, rehabilitasyon ve iyileşme süreci için 29 Kasım'da Fas'a gitmişti.

Kral 6. Muhammed'in Bongo'yu hastanedeki ziyaretinin fotoğrafları basına verilmiş ve Bongo, Riyad'a gittiği 24 Ekim'den 40 gün sonra ilk defa görüntülenmişti.

Bongo, Ekim 2009'dan beri Gabon'u yönetiyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 16:32
  1. Gabon Cumhurbaşkanı Ali Bongo
  2. ulusa sesleniş

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