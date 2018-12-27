S. Arabistan Dışişleri Bakanı görevden alındı
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud kabinede revizyona giderek Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr'i görevinden aldı.27 Aralık 2018 Perşembe 15:58
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud kabinede revizyona gitti. Kararname görev değişikliklerinin yanı sıra alınan başka kararlarda mevcut.
Revizyon çöerçevesinde Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr görevinden alındı.
Cubeyr'in yerine İbrahim Abdulaziz Al-Assaf getirildi.
Ulusal uzay ajansı kuruldu
Eğitim Bakanı olarak Hamad Al-Sheikh atandı.
Suudi Arabistan'da Ulusal Uzay Ajansı kuruldu.
Ayrıntılar geliyor...
Kaynak: Haber7
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