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S. Arabistan Dışişleri Bakanı görevden alındı

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud kabinede revizyona giderek Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr'i görevinden aldı.

27 Aralık 2018 Perşembe 15:58
S. Arabistan Dışişleri Bakanı görevden alındı

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud kabinede revizyona gitti. Kararname görev değişikliklerinin yanı sıra alınan başka kararlarda mevcut. 

Revizyon çöerçevesinde Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr görevinden alındı.

Cubeyr'in yerine İbrahim Abdulaziz Al-Assaf getirildi.

Ulusal uzay ajansı kuruldu

Eğitim Bakanı olarak Hamad Al-Sheikh atandı.

Suudi Arabistan'da Ulusal Uzay Ajansı kuruldu.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: Haber7

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 15:58
  1. suudi arabistan
  2. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr

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