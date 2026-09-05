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Gündem S-400 düğümünde kritik gelişme! Erdoğan-Putin görüşmesinin ardından yeni formül
Gündem

S-400 düğümünde kritik gelişme! Erdoğan-Putin görüşmesinin ardından yeni formül

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S-400 düğümünde kritik gelişme! Erdoğan-Putin görüşmesinin ardından yeni formül

Türkiye ile ABD arasında yıllardır krize neden olan S-400 hava savunma sistemleri konusunda dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Güvenlik kaynaklarına dayandırılan habere göre Ankara ile Moskova, sistemlerin üçüncü bir ülkeye satılması formülünde sona geldi. Sürecin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kırgızistan'daki temasları sırasında çözüme bağlandığı belirtilirken, muhtemel alıcı olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nin adı öne çıkıyor. S-400 dosyasının kapanması, Türkiye'nin F-35 programına dönüşünün önündeki en büyük engellerden birinin kaldırılması anlamına gelebilir.

Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemleri nedeniyle Washington ile yıllardır devam eden krizde yeni bir gelişme yaşandı.

Odatv'nin güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre Türkiye'nin elindeki S-400'lerin üçüncü bir ülkeye satılması konusunda yürütülen süreçte sona gelindi.

Haberde, S-400 meselesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Kırgızistan'daki Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi sırasında çözüme bağlandığı belirtildi.

S-400'LER İÇİN ÜÇÜNCÜ ÜLKE FORMÜLÜ

Gündemdeki formüle göre S-400 sistemleri Rusya'ya iade edilmek yerine üçüncü bir ülkeye satılacak.

Sistemleri satın alacak ülkenin hangisi olduğu ise henüz kesinleşmiş değil.

Daha önce Ankara'da gerçekleştirilen NATO Zirvesi'nin ardından da S-400'lerin üçüncü bir ülkeye satılabileceği yönünde haberler gündeme gelmişti.

Bu süreçte adı en fazla öne çıkan ülkelerden biri Birleşik Arap Emirlikleri olmuştu.

Yeni gelişmeyle birlikte BAE seçeneği yeniden dikkatleri üzerine çekti.

KIRGIZİSTAN'DA S-400 TRAFİĞİ

Güvenlik kaynaklarının aktardığı bilgilere göre S-400 dosyasındaki kritik aşama Kırgızistan'daki temaslarda yaşandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi sırasında konunun Rusya tarafıyla ele alındığı ve üçüncü ülkeye satış formülünün önünün açıldığı belirtildi.

Söz konusu süreç tamamlanırsa Türkiye-Rusya-ABD hattında yıllardır çözülemeyen en önemli savunma dosyalarından birinde yeni bir dönem başlayacak.

KRİZ TÜRKİYE'Yİ F-35 PROGRAMINDAN ÇIKARMIŞTI

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 satın alması Washington'ın sert tepkisine yol açmıştı.

ABD yönetimi, S-400 sistemlerinin NATO altyapısı ve F-35 savaş uçakları açısından güvenlik riski oluşturduğunu gerekçe göstererek Türkiye'yi F-35 programından çıkarmıştı.

Türkiye ise programa milyarlarca dolarlık yatırım yapmış, Türk savunma sanayii şirketleri F-35'lerin üretim zincirinde önemli görevler üstlenmişti.

S-400 meselesi o tarihten bu yana Ankara-Washington ilişkilerinin en önemli anlaşmazlıklarından biri olarak kaldı.

S-400 GİDERSE F-35'LERİN YOLU AÇILACAK MI?

S-400'lerin Türkiye dışına çıkarılması ihtimalini önemli hale getiren asıl konu ise F-35 savaş uçakları.

Washington yönetiminin Türkiye'nin F-35 programına dönüşü konusunda öne çıkardığı başlıca sorunlardan biri S-400 sistemlerinin Türkiye'deki varlığı.

Bu nedenle üçüncü ülkeye satış formülünün tamamlanması, Ankara'nın yeniden F-35 tedarik edebilmesinin önündeki en önemli siyasi engellerden birini ortadan kaldırabilir.

TRUMP'TAN TÜRKİYE'YE OLUMLU SİNYAL GELMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump da Ankara'daki NATO Zirvesi sırasında Türkiye'nin F-35 meselesine ilişkin olumlu mesajlar vermişti.

S-400 konusunda üçüncü ülke formülünün hayata geçirilmesi halinde gözler bu kez Washington'ın atacağı adıma çevrilecek.

Böylece yıllardır Ankara-Moskova-Washington üçgeninin en çetrefilli savunma başlıklarından biri olan S-400 dosyasının kapanmasıyla birlikte Türkiye'nin F-35 programına dönüşünün yolu yeniden açılabilir.

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Yorumlar

Muslum

S400 gidince F35 Gerçekten gelecek mi? Verilmediği takdirde aaa dur ben s400'ümü geri alıyorum denilebilecek mi Artık yeni bir s-400 Rusya'dan alınabilir mi s-400 gibi f35'leri belirleyen ve vuran başka bir füze kalkanı var mı elimizde?
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