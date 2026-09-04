ABD'den Türkiye'deki bankaya İran yaptırımı! Golden Global kara listeye alındı

ABD yönetiminden İran'ın uluslararası finans bağlantılarını hedef alan yeni bir yaptırım kararı geldi.

ABD Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), Türkiye'de faaliyet gösteren Golden Global Yatırım Bankası A.Ş.'yi yaptırım listesine dahil etti.

4 Eylül'de açıklanan kararla banka, ABD'nin Özel Olarak Belirlenmiş Kişiler ve Engellenmiş Kişiler Listesi'ne (SDN) eklendi.

BANKAYLA BİRLİKTE İKİ ŞİRKET DAHA LİSTEDE

ABD'nin kararı yalnızca Golden Global Yatırım Bankası'yla sınırlı kalmadı.

Bankayla bağlantılı olduğu belirtilen Golden Global Portföy Yönetimi A.Ş. ile Golden Global Varlık Kiralama A.Ş. de yaptırım kapsamına alındı.

Böylece Türkiye merkezli toplam üç kuruluş ABD'nin yaptırım listesine girmiş oldu.

ABD'DEN DİKKAT ÇEKEN İRAN SUÇLAMASI

ABD Hazine Bakanlığının bankaya yönelttiği suçlamaların merkezinde İran'ın petrol gelirlerinin uluslararası finans sistemi içerisindeki hareketi bulunuyor.

Washington yönetimi, Golden Global Bank'ın İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü lehine on milyonlarca dolarlık işlemlere aracılık ettiğini öne sürdü.

ABD yönetiminin açıklamasına göre banka, İran'ın Çin'e yaptığı petrol satışlarından elde edilen gelirlerin Türkiye'ye aktarılmasında kullanılan finansal ağın içerisinde yer aldı.

Washington ayrıca söz konusu paraların Türkiye'de nakit ve altına dönüştürülebildiğini ve bankanın İran bağlantılı bazı finans kuruluşlarının uluslararası bankacılık sistemine erişimine yardımcı olduğunu ileri sürdü.

İSTANBUL MERKEZLİ BANKA

Golden Global Yatırım Bankası Türkiye'de faaliyet gösteren bir yatırım bankası.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun resmî kayıtlarına göre Golden Global Yatırım Bankası'na 30 Ocak 2020 tarih ve 8839 sayılı kararla faaliyet izni verildi.

Bankanın sermayesi ise sonraki yıllarda artırılarak 1 milyar 650 milyon TL'ye ulaştı.

Türkiye Bankalar Birliğinin Haziran 2026 verilerinde de Golden Global Yatırım Bankası, Türkiye'deki bankalar arasında yer alıyor.

ABD YAPTIRIMI NE ANLAMA GELİYOR?

SDN listesine alınan kuruluşların ABD'de bulunan veya ABD'li kişilerin kontrolündeki mal varlıkları genel olarak bloke ediliyor ve ABD'li kişi ve kuruluşların bunlarla işlem yapması yasaklanıyor.

Washington ayrıca yabancı finans kuruluşlarının yaptırım kapsamındaki taraflarla belirli önemli işlemleri gerçekleştirmesi veya kolaylaştırması durumunda ikincil yaptırım riskiyle karşılaşabileceği uyarısında bulunuyor.

ABD'nin aldığı karar, Golden Global Yatırım Bankası ve bağlantılı iki şirketin uluslararası finans kuruluşlarıyla gerçekleştireceği işlemler açısından da önemli sonuçlar doğurabilecek.