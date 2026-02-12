  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası siyasette Türkiye rüzgarı esiyor Türkiye’nin öne çıkması ve Miçotakis’in ziyareti Diyalog kurma çağrısı Gyurov ülkenin geçici başbakanı: Seçimler için hazırlık başladı Oysa 5 ay önce zam yapmışlardı! Yetmedi İBB yine zam talep etti Epstein belgelerinde nadir elementler çıktı! Türkiye’nin nadir toprak elementlerinin peşine düşmüşler... Davutoğlu Parlamento muhabirlerine açıkladı: İsmim Epstein belgelerinde neden 39 kez geçiyor? 1 değil 2 değil 3 değil… CHP’nin seçim araçları Aziz İhsan Aktaş’tan Akın Gürlek'e "seni oyacağız" diyen gözü dönmüş herif! CHP'li gençlik kolları başkanı kodesi boyladı Kurtulmuş’tan CHP’nin kürsü işgaline sert tepki: Anayasaya aykırı, kabul edilemez! Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, Ramazan ayının temasını duyurdu: Ramazan, cami ve hayat
Gündem Rutte: NATO'da zihniyet değişimi var
Gündem

Rutte: NATO'da zihniyet değişimi var

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:
Rutte: NATO'da zihniyet değişimi var

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ittifak içerisinde zihniyet değişimi olduğunu kabul etti.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, İttifak'ın içinden geçtiği zihniyet değişimi doğrultusunda ABD nükleer ve konvansiyonel varlığını sürdürürken Avrupa'nın daha fazla rol üstlenmesiyle daha güçlü hale geldiğini belirtti.

Rutte, diğer taraftan müttefikler arasında "zihniyet değişiminde gerçek bir dönüşüm" olduğunu belirterek, ortak bir vizyon birliği ve NATO içinde çok daha güçlü bir Avrupa savunmasının bulunduğunu ifade etti.

Avrupa'nın savunma harcamalarını hızla artırdığına değinen Rutte, "Gördüğüm kadarıyla bu sadece gerçekleşmekle kalmıyor, aynı zamanda bunu sürdürülebilir kılmak için çok önemli olan zihniyet değişikliği de gerçekleşiyor. İnsanlar asla ayrılmayacağımızı, her zaman birlikte kalacağımızı, Kuzey Amerika, Kanada, ABD ve Avrupa NATO ülkelerinin birlikte kalacağını fark ediyorlar." ifadelerini kullandı.

 

Rutte, Grönland üzerinden yaşanan İttifak içi tartışmalarla ilgili soru üzerine, NATO'nun demokrasiler ittifakı olarak her zaman uzlaşının ve ilerlemenin yolunu bulduğunu vurguladı.

Zihniyet dönüşümünden geçildiğini dile getiren Rutte, şunları kaydetti:

"Güçlü bir NATO'ya ihtiyaç var ancak NATO, Avrupalılar daha fazla liderlik rolü üstlendiğinde daha güçlü olur. Tam olarak da bunu yapıyorlar. Böylece ABD, Asya-Pasifik gibi, batı yarım küre gibi ilgilenmesi gereken diğer bazı konularla da ilgilenebiliyor. Avrupa'da güçlü bir nükleer ve konvansiyonel varlığını da sürdürüyor. Bu da İttifak'ı çok daha güçlü hale getirecek. Bu yüzden bence bugün bir veya iki yıl öncesine göre çok daha iyi durumdayız."

Fransa "Baltık Denizi trafiği istendiği anda herkese kapanabiliyor" NATO sopasıyla Rusya’ya tehdit
Fransa “Baltık Denizi trafiği istendiği anda herkese kapanabiliyor” NATO sopasıyla Rusya’ya tehdit

Avrupa

Fransa “Baltık Denizi trafiği istendiği anda herkese kapanabiliyor” NATO sopasıyla Rusya’ya tehdit

Yunan Albay NATO’nun Kritik Bilgilerini o ülkeye sızdırdı
Yunan Albay NATO’nun Kritik Bilgilerini o ülkeye sızdırdı

Gündem

Yunan Albay NATO’nun Kritik Bilgilerini o ülkeye sızdırdı

NATO’dan yeni dağılım kararı!
NATO’dan yeni dağılım kararı!

Dünya

NATO’dan yeni dağılım kararı!

NATO’dan flaş Avrupa-Rusya kararı!
NATO’dan flaş Avrupa-Rusya kararı!

Dünya

NATO’dan flaş Avrupa-Rusya kararı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kirli küresel ağın en karanlık ismi Jeffrey Epstein hakkında sarsıcı bir gerçek daha ifşa oldu
Gündem

Kirli küresel ağın en karanlık ismi Jeffrey Epstein hakkında sarsıcı bir gerçek daha ifşa oldu

Kirli küresel ağın en karanlık ismi Jeffrey Epstein hakkında sarsıcı bir gerçek daha ifşa oldu: Epstein’ın "Marius Robert Fortelni" adıyla s..
Muğlalı gazeteciler harekete geçti: Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş’e sinsi operasyon!
Gündem

Muğlalı gazeteciler harekete geçti: Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş’e sinsi operasyon!

Eskişehir’in Mihalgazi ilçesinde üç dönemdir halkın büyük teveccühüyle seçilen AK Partili Belediye Başkanı Zeynep Güneş, bu kez kültürel değ..
Bakan Fidan, bombayı patlattı: İran’ın nükleer ısrarı ABD’ye geri adım attırdı
Gündem

Bakan Fidan, bombayı patlattı: İran’ın nükleer ısrarı ABD’ye geri adım attırdı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, nükleer krizde gelinen son aşamayı dünyayla paylaştı. ABD’nin, İran’ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini t..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23