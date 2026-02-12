Rutte: NATO'da zihniyet değişimi var

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, İttifak'ın içinden geçtiği zihniyet değişimi doğrultusunda ABD nükleer ve konvansiyonel varlığını sürdürürken Avrupa'nın daha fazla rol üstlenmesiyle daha güçlü hale geldiğini belirtti.

Rutte, diğer taraftan müttefikler arasında "zihniyet değişiminde gerçek bir dönüşüm" olduğunu belirterek, ortak bir vizyon birliği ve NATO içinde çok daha güçlü bir Avrupa savunmasının bulunduğunu ifade etti.

Avrupa'nın savunma harcamalarını hızla artırdığına değinen Rutte, "Gördüğüm kadarıyla bu sadece gerçekleşmekle kalmıyor, aynı zamanda bunu sürdürülebilir kılmak için çok önemli olan zihniyet değişikliği de gerçekleşiyor. İnsanlar asla ayrılmayacağımızı, her zaman birlikte kalacağımızı, Kuzey Amerika, Kanada, ABD ve Avrupa NATO ülkelerinin birlikte kalacağını fark ediyorlar." ifadelerini kullandı.

Rutte, Grönland üzerinden yaşanan İttifak içi tartışmalarla ilgili soru üzerine, NATO'nun demokrasiler ittifakı olarak her zaman uzlaşının ve ilerlemenin yolunu bulduğunu vurguladı.

Zihniyet dönüşümünden geçildiğini dile getiren Rutte, şunları kaydetti:

"Güçlü bir NATO'ya ihtiyaç var ancak NATO, Avrupalılar daha fazla liderlik rolü üstlendiğinde daha güçlü olur. Tam olarak da bunu yapıyorlar. Böylece ABD, Asya-Pasifik gibi, batı yarım küre gibi ilgilenmesi gereken diğer bazı konularla da ilgilenebiliyor. Avrupa'da güçlü bir nükleer ve konvansiyonel varlığını da sürdürüyor. Bu da İttifak'ı çok daha güçlü hale getirecek. Bu yüzden bence bugün bir veya iki yıl öncesine göre çok daha iyi durumdayız."