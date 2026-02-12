  • İSTANBUL
Futbolda berabere kalmak yasaklandı!
Futbolda berabere kalmak yasaklandı!

Futbolda berabere kalmak yasaklandı!

Japonya Profesyonel Futbol Ligi (J. League), futbolun en köklü kurallarından biri olan “beraberlik” uygulamasını bu sezon için rafa kaldırdı.

Futbol dünyasında tartışmaya sebep olan beraberlik kuralı, Japonya Profesyonel Futbol Ligi’nde (J. League) bu sezon kaldırıldı.

Lig yönetimi, 100. yıl kutlamaları kapsamında 90 dakikası eşitlikle tamamlanan maçların berabere sonuçlanmasını engelleyen yeni bir formatı devreye aldı.

Buna göre maç normal sürede berabere bitse dahi uzatma oynanmadan doğrudan seri penaltı atışlarına geçilecek.

Penaltılarda üstünlük sağlayan takım 3 yerine 2 puan kazanacak, penaltılarda kaybeden ekip ise 1 puan alacak.

 

Normal sürede galip gelen takım 3 puanın sahibi olacak, normal sürede mağlup olan takım ise puan alamayacak.

Bu yeni puanlama sistemi hem lig maçlarında hem de özel organizasyonlarda geçerli olacak ve bir sezon boyunca uygulanacak.

Değişiklik, futbolun klasik yapısını değiştiren bir adım olarak yorumlanıyor.

