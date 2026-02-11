Her dinden insana sordu! Sadece Müslümanlar kabul etmedi: Bin dolara dininizi değiştirir misiniz?

Lily Jay, tüm dünyada milyonlarca izlenerek öne çıkan farklı inanç guruplarına yönelik sosyal deneyinde katılımcılara ‘1000 dolara Müslüman olmayı kabul eder misiniz?’ sorusunu yöneltti. Deneyde farklı dinlere mensup katılımcıların bir çoğunun para karşılığında din değiştirmeyi kabul ettiği görüldü. Bir çok dinden katılımcılar 1000 dolarlık teklif karşısında “neden olmasın” cevabını vererek kendilerine uzatılan parayı alarak din değiştirdi. Deneyin en dikkat çeken bölümü Müslümanların bu soruya verdiği cevaplar oldu.

Lily Jay bu kez Müslüman katılımcılara ‘1000 dolar karşılığında İslam’ı bırakır mısınız?’ sorusunu sordu. Deneyde yer alan Müslüman katılımcıların tamamı bu teklifi düşünmeden reddetti. Müslüman katılımcılar, inançlarının para ile ölçülemeyeceğini, 1 tirilyon dolar verseler bile böyle bir teklifi kabul etmeyeceklerini söyledi.