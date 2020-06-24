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Aktüel

Rusya'yı ziyaret eden Kırgızistan Cumhurbaşkanının heyetindeki 2 kişide Kovid-19'a rastlandı

Yeniakit Publisher
2020-06-24 11:49:05 -
Rusya'yı ziyaret eden Kırgızistan Cumhurbaşkanının heyetindeki 2 kişide Kovid-19'a rastlandı

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Rusya ziyareti sırasında heyetinde yer alan 2 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiği için Moskova'daki 75. Zafer Bayramı kutlamalarına katılmadı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 75. Zafer Bayramı kutlamaları için Rusya'ya giden Ceenbekov, heyet üyeleriyle Moskova'da Kovid-19 testi yaptırdı.

Ceenbekov, heyetindeki 2 kişide test sonucunun pozitif çıkmasının ardından kutlamalara katılmama kararı aldı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi, Rusya'ya dün giden Ceenbekov'un, Moskova'daki havalimanında Rus tarafınca karşılanmasına ilişkin fotoğrafları servis etmişti.

Ceenbekov'in, TSİ 10.00'da başlayan ve Kızıl Meydan'da devam eden Sovyetler Birliği'nce Nazi Almanyası'na karşı kazanılan 2. Dünya Savaşı zaferinin 75. yılı kutlama töreninde konuk cumhurbaşkanları arasında yer almadığı dikkati çekmişti.

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