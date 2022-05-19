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Dünya Rusya'yı çıldırtacak Bayraktar kararı! Az önce duyurdular
Dünya

Rusya'yı çıldırtacak Bayraktar kararı! Az önce duyurdular

Ukrayna'da Rusya ile savaşın seyrini değiştiren Bayraktar TB2 sevgisi her geçen gün büyüyor. Bu kez ülkede bulunan Rus Radyosu'nun ismi Radyo Bayraktar olarak değiştirildi.

Yeniakit Publisher
2022-05-19 18:18:00 -
Rusya'yı çıldırtacak Bayraktar kararı! Az önce duyurdular

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı harekat devam ederken Bayraktar TB2 SİHA'lar savaşın seyrini değiştiriyor. Türk insansız hava araçlarına büyük ilgi gösterilen Ukrayna'da 'Bayraktar' ismi bu kez bir radyoya verildi. Radyo Bayraktar'ın yayın hayatına yeni başladığı öğrenildi.

Ukrayna'da yerel halk, Bayraktar TB2 için şarkılar yazmaya başlarken, evcil hayvanlarına Türk yapımı insansız hava aracının adını verenler dahi oldu.

Ukrayna’nın medya denetçisi, Rus Radyosu’nun (Russkoye Radio) ismini, Radyo Bayraktar (Radio Bayraktar) olarak değiştirdi. Ukrayna Televizyon ve Radyo Yayınları Ulusal Konseyi’nin açıklamasında, “Yayın kodu Rus Radyosu olan Rus Radyosu - Ukrayna’nın ismi değiştirilmiştir. Bundan sonra yayınlarında bu radyo istasyonunun ismi Radyo Bayraktar olacaktır” denildi.

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