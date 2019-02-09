Rusya'ya skandal iade! Çeçen komutanın emanet bıraktığı eşi ve çocukları ölüme gönderiliyor

9 Aralık 2008 yılında Ümraniye'de uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Karatay asıllı Çeçen komutan İslam Canibekov'un ailesi dün gece saatlerinde düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı. Canibekov'un eşi Ayshat Alieava Canibekov (42) ve 6 çocuğunun Rusya'ya geri gönderileceği haberi tepkilere neden olmuştu. Gelen tepkiler sonucunda, bu akşam saatlerinde Canibekov'un eşi ve çocukları Kumkapı Geri Gönderme Merkezinden serbest bırakıldı.

Emniyette ifadesi alınan Alieava'nın yaşları 16 ila 9 arasında değişen 6 çocuğu da gözaltına alındı.

MAZLUMDER: Çeçen komutan suikaste kurban gitti, ailesinin ölüm tehlikesi bulunuyor

Konuyla ilgili açıklama yapan İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) geri gönderme işleminin durdurulması çağrısında bulundu. MAZLUMDER tarafından yapılan açıklamada, "Rus istihbaratı tarafından İstanbul'da öldürülen Çeçen komutan İslam Canibekov’un eşi Ayshat Alieava ve yaşları 9 ila 16 arasında değişen 6 çocuğunun sınır dışı edilmek üzere karakolda tutulduklarını öğrenmiş bulunmaktayız. Aile fertleri geceyarısı baskınıyla kapıları kırılarak Ümraniye Çakmak Karakoluna götürülmüşlerdir. Aile fertlerinin ülkelerine geri gönderilmeleri halinde, başta ölüm tehlikesi olmak üzere ağır insan hakları ihlallerine maruz kalma tehlikesi bulunmaktadır. Muhacirlere karşı sorumluluklarımız dikkate alınarak, bu masum kişilerin sınır dışı edilmesi ve ülkelerine gönderilmesi işlemi derhal durdurulmalıdır. Gittikçe artmakta olan bu zalimce uygulamaları kamuoyunun vicdanına taşımak icin her türlü girişimde bulunacağımızı bildiririz." ifadelerine yer verildi.

Çeçen Komutan İslam Canibekov suikastle şehit edildi

9 Aralık 2008 tarihinde eşi ve çocuklarıyla misafirlikten dönen İslam Canibekov, 34 EA 1566 plakalı otomobilini Yukarı Dudullu Mahallesi Elalmış Caddesi Asya Sokak'taki evinin önüne park etti. Arabaya yaklaşan siyah giyimli saldırgan, susturuculu silahla ateş etti. Başına 3 kurşun isabet eden Canibekov, olay yerinde hayatını kaybetti.

Aylardır konuşulan suikastte İslam Canibekov'un Kadirov'un emri ile suikasta kurban gittiği konuşuldu.



Kaynak: milligazete.com.tr