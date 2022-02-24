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Dünya Rusya'ya hangi kısıtlamalar uygulanacak? Rusya yaptırımlar son durum
Dünya

Rusya'ya hangi kısıtlamalar uygulanacak? Rusya yaptırımlar son durum

Rusya dolarla işlem yapamayacak mı? Neredeyse tüm dünya Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı saldırıya karşı tepki gösteriyor. ABD Başkanı Joe Biden, müftefiklerinin Rusya'ya uygulayacağı yaptırımları açıkladı. Peki, hangi ülkeler Rusya’ya yaptırım uygulayacak? ABD, Rusya açıklaması! Joe Biden Rusya açıklaması

Yeniakit Publisher
2022-02-24 22:03:00 -
Rusya'ya hangi kısıtlamalar uygulanacak? Rusya yaptırımlar son durum

ABD ulusal güvenlik konseyi Rusya-Ukrayna krizi sebebiyle toplandı. Toplantının ardından ABD Başkanı Joe Biden, müttefiklerinin Rusya'ya uygulayacağı yaptırımları açıkladı.

Rusya'ya hangi kısıtlamalar uygulanacak? Rusya yaptırımlar son durum

ABD Başkanı Joe Biden’ın açıklamalarında dikkat çeken noktalar şöyle:

Putin savaşı seçti ve sonuçlarını karşılayacak. Güçlü yaptırımlar verdim ve yeni sınırlamalar getirdim. Bu yaptırımları özellikle tasarladık ki uzun vadeli etkisi güçlü olsun. G7 liderleri ile konuştum ve hepimiz tümüyle anlaştık. Rusya'nın dolar, euro, pound ve yen üzerinden işlem yapmasını engelleyeceğiz.

Rusya borsası yüzde 50 oranında değer kaybetti. Şimdi Rus merkez bankasını engelliyoruz. 1 trilyon dolar değerindeki varlığını donduruyoruz. En büyük bankalarının varlığını donduruyoruz. 4 tane daha bankalarını bloke ettik ABD'deki tüm varlıkları dondurulacak.

Ekonomik olarak rekabet etmeleri bitecek. Dahasını da yapacağız. Buradaki ekonomik yaptırımların ötesinde. Yarın NATO'da zirve yapılacak. Bir sonraki adımda NATO ittifakımızın tüm hususlarını bir araya getireceğiz. Bizim güçlerimiz Rusya ile Ukrayna'da çatışmaya girmeyecek. Ama NATO müttefiklerimizi kesinlikle doğuda koruyacağız. NATO şu an her zamankinden daha kararlı. Birimize olan saldırı hepimize olacak şekildedir.

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