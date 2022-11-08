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Ekonomi Rusya'nın vergi şampiyonu Gazprom, işte ilk 10 şirket! 2022 vergi rekortmenleri
Ekonomi

Rusya'nın vergi şampiyonu Gazprom, işte ilk 10 şirket! 2022 vergi rekortmenleri

Forbes dergisinin Rusça edisyonu, kâr üzerinden ödenen vergileri dikkate alarak Rusya'nın en büyük 50 şirketini sıraladı. İlk sırada 345 milyar rubleyle Gazprom var (5,6 milyar dolar).

Yeniakit Publisher
2022-11-08 18:56:00 - 2022-11-08 19:07:20
Rusya'nın vergi şampiyonu Gazprom, işte ilk 10 şirket! 2022 vergi rekortmenleri

Forbes dergisinin Rusça edisyonu, kâr üzerinden ödenen vergileri dikkate alarak Rusya'nın en büyük 50 şirketini sıraladı. İlk sırada 345 milyar rubleyle Gazprom var (5,6 milyar dolar).

Petrol ve doğal gaz devini 342 milyar rubleyle Sberbank izliyor. Üçüncü sırada bir diğer petrol ve doğal gaz şirketi Rosneft var (238 milyar ruble).

2022 vergi rekortmenleri

İlk 10'da yer alan diğer şirketler ve 2021 yılında ödedikleri vergi miktarları şu şekilde:

Nornikel (metalurji) - 163 milyar ruble,

Lukoil (petrol ve doğal gaz) - 162 milyar ruble,

NLMK (demir-çelik) - 93 milyar ruble,

Metalloinvest (demir-çelik) - 84 milyar ruble,

Yevraz (demir-çelik) - 74 milyar ruble,

Atomenergoprom (atom enerjisi) - 70 milyar ruble,

Severstal (demir-çelik) - 65 milyar ruble.

Ülkenin en büyük bilişim şirketi Yandex ise 13 milyar ruble ile 40'ıncı sırada yer aldı.

Listenin tamamına Forbes dergisinin internet sitesi üzerinden ulaşılabilir.

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