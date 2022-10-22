  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Rusya'nın Türkiye'de 'doğal gaz merkezi' önerisi! Rus gazından milyar dolar gelecek
Ekonomi

Rusya'nın Türkiye'de 'doğal gaz merkezi' önerisi! Rus gazından milyar dolar gelecek

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye'yi gaz dağıtım merkezi yapma önerisi sonrası yeni gelişmeler yaşanıyor. 'Rusya ve Türkiye, gaz merkezinin projelendirilmesi

Yeniakit Publisher
2022-10-22 13:40:00 - 2022-10-22 13:56:25
Rusya'nın Türkiye'de 'doğal gaz merkezi' önerisi! Rus gazından milyar dolar gelecek

Rus gazı için Türkiye’de oluşturulması düşünülen dağıtım merkezi konusunda çalışmaların sürdüğü belirtildi. Konu hakkında bilgi sahibi olduğu belirtilen bir kaynak RİA Novosti haber ajansına açıklamasında, gaz merkezinin projelendirilmesi, inşası ve pazarlaması konularındaki değerlendirmelerin devam ettiğini kaydetti.

Ankara’dan bir kaynak, Rus gazının Avrupa’ya transferi için Türkiye’de oluşturulması düşünülen merkezle ilgili görüşmelerin ne aşamada olduğu sorusu karşısında, “Çalışma sürüyor; projelendirmenin, inşanın ve pazarlamanın değerlendirilmesi gerekiyor. Sputnik'e göre; İlgili kurumlar, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın) bu konuda vermiş oldukları değerlendirme görevlerini yerine getiriyorlar, süreç iki ülkenin liderlerinin kontrolünde ilerliyor” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, çalışmaz hâlde bulunan Kuzey Akım boru hatları üstünden Avrupa’ya iletilemeyen gazın yeni bir gaz transfer sistemi ile Türkiye’ye sevk edilmesi ve burada oluşturulacak bir merkez üstünden Avrupa ülkelerine gönderilmesini teklif etmişti. Söz konusu merkezin sadece transfer için değil Rus gazının fiyatlandırması için de kullanılabileceğini söyleyen Putin’in bu teklifi, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da desteklendi. Liderler, ülkelerinin kurumlarını söz konusu teklif konusunda görüşmeler yapmakla görevlendirdi.

Türk kaynak, RİA Novosti’ye demecinde, gaz merkezinin olası yerininse henüz belirlenmediğini, fakat tarafların anlaşması hâlinde ‘en kabul edilebilir yerin’ Trakya olacağını söyledi. Kaynak, merkez üstünden Rus gazının Avrupa’ya transferinin planlanıyor olması nedeniyle Trakya’nın projeye en uygun yer olacağı yorumunu yaptı. 

Türkiye'de yeni doğalgaz keşifleri sonrası ABD'den şaşırtan hamle!
Türkiye'de yeni doğalgaz keşifleri sonrası ABD'den şaşırtan hamle!

Ekonomi

Türkiye'de yeni doğalgaz keşifleri sonrası ABD'den şaşırtan hamle!

Imran Khan siyasetten menedildi! Destekçileri sokaklara döküldü: Pakistan'da iç savaş çıkıyor
Imran Khan siyasetten menedildi! Destekçileri sokaklara döküldü: Pakistan'da iç savaş çıkıyor

Dünya

Imran Khan siyasetten menedildi! Destekçileri sokaklara döküldü: Pakistan'da iç savaş çıkıyor

AB doğal gaza tavan fiyat konusunda ikiye bölündü! Liderler zirvesi başladı
AB doğal gaza tavan fiyat konusunda ikiye bölündü! Liderler zirvesi başladı

Dünya

AB doğal gaza tavan fiyat konusunda ikiye bölündü! Liderler zirvesi başladı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23