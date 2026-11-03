Rusya'nın Türk Teşkilatı'na katılması örnek: Milyonlarca kadim Anadolu Araplarının olduğu Türkiye neden Arap Birliği'ne katılmıyor

Rusya’nın Türk Devletleri Teşkilatı’na katılması yönündeki öneri, Türkiye’nin Arap dünyasıyla ilişkilerini de gündeme taşıdı. Mardin’den Hatay’a, Siirt’ten Şanlıurfa’ya kadar Anadolu’nun birçok bölgesinde köklü Arap toplulukları yaşarken, Türkiye’nin Arap Birliği’ndeki konumu merak konusu oluyor.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in Rusya’nın Türk Devletleri Teşkilatı bünyesindeki çalışmalara katılması veya gözlemci statüsü alması yönündeki önerisi, kültürel bağların uluslararası kuruluşlardaki iş birliğine nasıl yansıdığı tartışmasını yeniden gündeme getirdi.

Bu gelişmenin ardından, Türkiye’nin tarihî ve kültürel bağlarının bulunduğu Arap dünyasıyla ilişkileri de farklı bir açıdan değerlendiriliyor. Türkiye’de milyonlarca Arap kökenli vatandaşın yaşadığına dikkat çekilirken, Ankara’nın Arap Birliği’ne neden üye olmadığı ve birlik bünyesindeki diplomatik temsilinin hangi düzeyde bulunduğu soruları öne çıkıyor.

Mardin’den Hatay’a uzanan Anadolu Arapları

Türkiye’nin Arap dünyasıyla ilişkileri yalnızca dış politika ve ticaret başlıklarından ibaret değil. Anadolu’da yüzyıllardır yaşayan Arap toplulukları da bu ilişkilerin toplumsal ve kültürel boyutunu oluşturuyor.

Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Hatay ve Bitlis başta olmak üzere Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz’in bazı bölgelerinde köklü Arap toplulukları bulunuyor. Bu topluluklar, kendilerine özgü kültürel gelenekleriyle Türkiye’nin toplumsal çeşitliliğinin önemli bir parçasını oluşturuyor.

Arap kökenli vatandaşların varlığı, Türkiye ile Arap ülkeleri arasındaki ilişkilerin yalnızca diplomatik temaslarla sınırlı olmadığını da gösteriyor. Aile bağları, ortak kültürel unsurlar, ticaret ve tarihsel ilişkiler, iki taraf arasındaki etkileşimin farklı boyutlarını oluşturuyor.

Bu tablo, Türkiye’nin Arap dünyasıyla kurumsal ilişkilerinin nasıl şekillendiği sorusunu da beraberinde getiriyor.

Türkiye neden Arap Birliği’nde yer almıyor?

1945 yılında kurulan Arap Birliği, Arap devletleri arasında siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel iş birliğini geliştirmek amacıyla faaliyet gösteriyor. Birliğin kurucu şartı, üyeliği bağımsız Arap devletleri temelinde düzenliyor. Bu nedenle Türkiye’de milyonlarca Arap kökenli vatandaşın yaşaması, tek başına üyelik için yeterli bir ölçüt oluşturmuyor. Birliğin bazı şartlarının değişmesi gerekiyor.

Türkiye’nin Arap Birliği’ne üye olmaması, Ankara’nın Arap ülkeleriyle kurumsal ilişki geliştirmediği anlamına da gelmiyor. Türkiye ile Arap Birliği arasındaki ilişkileri geliştirmek amacıyla 2004 yılında bir mutabakat imzalandı. Ardından 2006 yılında Türk-Arap İşbirliği Forumu kurulmasına karar verildi ve çerçeve anlaşması 2007’de imzalandı.

Arap Birliği ile diplomatik temaslar sürüyor

Türkiye ile Arap Birliği arasındaki ilişkilerde dikkat çeken unsurlardan biri de karşılıklı diplomatik temsildir. Arap Birliği’nin Ankara’daki misyonu Ocak 2010’da faaliyete geçti. Türkiye’nin Kahire Büyükelçiliği ise 11 Nisan 2010’dan bu yana Arap Birliği nezdinde akredite durumda.

Bu yapı, Türkiye’nin birliğe üye olmadan da örgütle kurumsal temaslarını sürdürebildiğini ortaya koyuyor. Türkiye’nin Arap Birliği bünyesinde doğrudan üyelik statüsünde yer alması ile birlik nezdinde diplomatik temsil yürütmesi ise birbirinden farklı konular olarak öne çıkıyor.

Rusya örneği yeni bir tartışma başlattı

Rusya’nın Türk Devletleri Teşkilatı’na katılması yönündeki öneri, kültürel ve tarihsel bağların uluslararası iş birliğine nasıl yansıyabileceğine ilişkin yeni bir tartışma başlattı. Tokayev’in önerisi, Rusya’nın teşkilata gözlemci olarak katılması veya “Türk Devletleri Teşkilatı Plus” formatında yer alması seçeneklerini içeriyor.

Bu gelişme, Türkiye’nin Arap dünyasıyla ilişkilerinin de benzer şekilde kurumsal iş birliği açısından ele alınmasına zemin hazırlıyor. Anadolu’da köklü Arap topluluklarının varlığı ve Türkiye’nin Arap ülkeleriyle tarihsel ilişkileri, iki taraf arasındaki temasların geliştirilmesi bakımından önem taşıyor.

Türkiye’nin Arap Birliği ile mevcut diplomatik ilişkileri ve Türk-Arap İşbirliği Forumu gibi mekanizmalar, bu alandaki kurumsal zemini oluşturuyor. Önümüzdeki dönemde ekonomik, kültürel ve siyasi iş birliğinin hangi yeni formatlarla geliştirilebileceği ise bölgesel ilişkiler açısından önemini koruyor.