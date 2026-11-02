Özlem Çerçioğlu, şehit anasının elini öpüp acısını paylaştı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş ile birlikte gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin paylaşımında, şu ifadeleri kullandı: "Milletvekilimiz Seda Sarıbaş ile birlikte; Hakkari’de görevi başında şehit olan Çineli hemşehrimiz Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü’nün ailesine taziye ziyaretinde bulunduk.

Bir kez daha şehidimize Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."