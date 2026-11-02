Özlem Çerçioğlu, şehit anasının elini öpüp acısını paylaştı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde hudut geçişi olayına müdahale esnasında çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü’nün Aydın Çine'de yaşayan ailesini ziyaret etti. Çerçioğlu, şehidin annesi Öznur Ünlü'nün elini öpüp Türk Bayrağı ve Kur’an-ı Kerim takdim etti.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş ile birlikte gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin paylaşımında, şu ifadeleri kullandı: "Milletvekilimiz Seda Sarıbaş ile birlikte; Hakkari’de görevi başında şehit olan Çineli hemşehrimiz Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü’nün ailesine taziye ziyaretinde bulunduk.
Bir kez daha şehidimize Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."