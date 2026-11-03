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Yerel Dereye lağım aktı, mahalleyi fare bastı!
Yerel

Dereye lağım aktı, mahalleyi fare bastı!

Yeniakit Publisher
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Dereye lağım aktı, mahalleyi fare bastı!

Adana'da Sarıçam Deresi'ne akan kanalizasyon suları, çevrede yoğun kokuya ve fare istilasına neden olarak halk sağlığını tehdit ediyor. Geçici temizlik çalışmalarının sorunu çözmediğini belirten mahalle sakinleri ve muhtar, Adana Büyükşehir Belediyesi ile ASKİ'ye seslenerek kalıcı çözüm çağrısında bulundu.

Adana'nın Merkez Sarıçam ve Yüreğir ilçelerinden geçen Sarıçam Deresi, kilometrelerce yol kat ederek Seyhan Nehri'ne dökülüyor. Ancak uzun yıllardır dereden kanalizasyon suyu akıyor. Vatandaşların talebi üzerine belirli dönemlerde dere temizleniyor ancak kısa bir süre yeniden eski haline geliyor. Şu anda da kanalizasyon suyunun dereden akması sonucu derenin geçtiği bölgedeki vatandaşlar adeta isyan ediyor.

"ÇOK FELAKET BİR KOKU VAR"

Sarıçam ilçesine bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Muhtarı Ayşe Çolak, kesin çözüm istediklerini anlatarak, "Bitmek tükenmek bilmeyen bir sorunumuz var. Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ve ASKİ'ye defalarca söyledik. Yeşiltepe Mahallesi'nden kanalizasyon suyu bırakıyorlar. Buraya bu su bypass yapılarak bırakılıyormuş. Burası halk sağlığını etkiliyor. Biz buna kesin çözüm istiyoruz. Çok felaket bir koku var. Sanki lağımın içerisinde yaşıyoruz. Geçici çözümlerle bizi geçiştiriyorlar. Yağmur yağdığında biz şükrediyoruz ki koku gitti diye." ifadelerini kullandı.

 

"DEREDEKİ FARELER EVLERE SALDIRIYOR"

Demet Ak isimli vatandaş ise deredeki farelerin evlere girdiğini belirterek, "Burada kokudan duramıyoruz. Deredeki fareler hep evlere saldırıyor. Yollar berbat, çok perişanız. Lağım suyu bırakıyorlar hep dereye, mağduruz." dedi.

"SEÇİM ZAMANI KAPIYA GELİP OY İSTİYORLAR"

Mahalle sakinlerinden Semiha Nar ise, "Bu dereyi şikayet etmediğimiz yer kalmadı. Buranın pis kokusundan duramıyoruz. Buraya sanki bir leş atmışlar, o derece çok kötü bir koku var. Evlere fare giriyor. Buranın kahrını çekmek çok zor. Burası madem kapanmıyor, temizlensin. Buranın insanına değer vermiyorlar. Sadece seçim zamanı kapıya gelip oy istiyorlar." diye konuştu.

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