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Ekonomi Rusya'nın petrol gelirleri düşüşte
Ekonomi

Rusya'nın petrol gelirleri düşüşte

Yeniakit Publisher
2020-09-09 16:13:46 -
Rusya'nın petrol gelirleri düşüşte

MOSKOVA (AA) - Rusya'nın petrol ihracat geliri ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38 azalarak 44 milyar dolara geriledi.

Rusya Federal Gümrük Servisi verilerine göre, ülkede petrol ihracat hacmi, yılın 7 ayında 2019'un aynı dönemine göre yüzde 6 azalarak 143 milyon tona düştü.

Söz konusu dönemde, Rusya'nın petrol ihracat geliri de yüzde 38 azalışla 44 milyar dolar oldu.

Ülkenin petrol ihracatından elde ettiği gelir, geçen yıl da bir önceki yıla kıyasla yüzde 6 düşerek 121 milyar dolara gerilemişti.

Petrol ve doğal gaz ihracatı Rusya'da federal bütçenin yaklaşık yüzde 40'ını oluşturuyor.

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