Rusya'nın MiG-31 savaş uçağı Norveç uçağını önledi

Rusya ile Norveç arasındaki sıcak temas gündeme geldi. Bu hafta başlarında Rusya savaş uçağı SU-27’nin Baltık Denizi üzerinden ABD, Almanya ve İsveç’ten aralıklı zamanlarda kalkan askeri uçakların önünde uçuş yaptığı duyuruldu.

Rusya Ulusal Savunma Yönetim Merkezi yeni bir gelişmenin yaşandığını açıkladı. Açıklamaya göre, Rusya'nın MiG-31 savaş uçağının, bir Norveç Kraliyet Hava Kuvvetleri uçağını Barents Denizi üzerinde durdurmak için önleme yaptığını bildirdi.

Rus Jeti, Norveç uçağının Rusya sınırını ihlal etmesine izin vermedi.

Olay nasıl gelişti?

Rus hava kontrol sistemleri 25 Ağustos'ta Barents Denizi'nin tarafsız suları üzerinden Rus devlet sınırına yaklaşan bir hava hedefi tespit etti.

Hedefe Kuzey Filosunun hava savunma kuvvetlerinden bir MiG-31 savaş müdahale etti.

Hedefin, Norveç Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait temel bir devriye uçağı R-3C Orion olduğu ortaya çıktı.