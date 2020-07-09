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Aktüel

Rusya'nın Habarovsk Bölge Valisi Furgal "organize suç işlediği" iddiasıyla gözaltına alındı

Sergey Furgal, sorgulanmak üzere başkent Moskova'ya getirildi

Yeniakit Publisher
2020-07-09 13:10:29 -
Rusya'nın Habarovsk Bölge Valisi Furgal "organize suç işlediği" iddiasıyla gözaltına alındı

MOSKOVA (AA) - Rusya'nın Habarovsk Bölge Valisi Sergey Furgal, "organize suç işlediği" şüphesiyle gözaltına alındı.

Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamada, Furgal'ın 2004-2005'te Habarovsk ve Amursk bölgelerinde organize suç işlediği şüphesiyle gözaltına alındığı bildirildi.

Açıklamada, Furgal'ın iş insanlarını kaçırmak ve öldürmekle suçlandığı, sorgulanmak üzere başkent Moskova'ya getirildiği aktarıldı.

- "Bu, çok büyük siyasi bir mesele"

Rusya Liberal Demokrat Partisi Başkanı Vladimir Jirinovskiy, yaptığı açıklamada, Fralov'un gözaltına alınmasından tedirgin olduklarını belirtti.

"Bu, çok büyük siyasi bir mesele." diyen Jirinovskiy, Fralov'un partiden atılmayacağını vurguladı.

Habarovsk Bölge Valisi Furgal, 2007'den 2018'e kadar Liberal Demokrat Partisinden Rus Parlamentosunun alt kanadı Duma milletvekilliğini yapmış, iktidardaki Birleşik Rusya Partisinin adayına karşı 2018'de Habarovsk bölge valilik seçimlerini kazanmıştı.

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