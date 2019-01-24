Rusya'nın gizemli projesi görüntülendi

Rusya, düşük radar izine sahip insansız hava aracı projesi Sukhoi Okhotnik-B’nin testlerine Novosibirsk’de devam ediyor.

23 Ocak’ta çekilen bir fotoğrafı Rus havacılık forumunda paylaşılan ve uçan kanat tasarımındaki kod adı Hunter (Avcı) olan Sukhoi Okhotnik-B’nin ana hatları ile bir başka Sukhoi tasarımı olan, savaş uçağı Su-57 benzerliği dikkat çekiyor.

Karlı bir pist üzerinde görüntülenen ve mevcut görüntüsü ile Amerikan muadili RQ-170 ile ortak yanları göze çarpan Sukhoi Okhotnik-B’nin gövdesinde elektronik sistemler ve görev yükleri için yeterli alanın olduğu değerlendiriliyor.

Her ne kadar resmi açıklama yapılmamış olsa da Rus basınında yer alan haberlere göre Okhotnik-B’nin testleri Su-34 uçaklarının da üretildiği Novosibirsk Uçak Üretim Organizasyonu (NAPO) tesislerinde devam ediyor.

Geliştirme çalışmaları 2012 yılında başlayan ve de geçtiğimiz haziran ayında tanıtım töreni için şartların olgunlaştığı belirtilen Okhotnik-B projesinin kısa süre içerisinde gerçekleştirilmesi beklenen ilk uçuşu ile kamuoyuna tanıtılması bekleniyor.