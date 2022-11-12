Rusya’nın dev şirketlerinden Türkiye kararı: Yüzde 40 indirim yaptık
Rusya'da operatörler erken rezervasyon döneminde Türkiye turlarını uygun fiyattan satmaya başladı. İndirim oranının yüzde 40'lara çıktığı ifade ediliyor.
Rusya'da operatörler erken rezervasyon döneminde Türkiye turlarını cazip fiyatlarla satışa sundu.
Rusya'da operatörler erken rezervasyon döneminde yüzde 20 ile 40 arasında değişen indirimlerle Antalya, Dalaman ve Bodrum turları satışına başladı.
Ria'ya konuşan Anex Tour temsilcisi 2023'te Rusya'nın 11 şehrinden Antalya, Bodrum ve Dalaman'a tur düzenleyeceklerini söyledi.
Ajansa konuşan Fun & Sun temsilcisi de erken rezervasyon döneminde 18 Rus şehrinde Türkiye turları satışına başladıklarını açıkladı.
İnturist temsilcisi de indirm oranlarının yüzde 40'a kadar çıktığına dikkat çekiyor.
Önceki gün Rus basını talepteki düşüş nedeniyle her 10 acenteden 1'inin ofisi kapatıp internet üzerinden satışa geçtiğini yazmıştı.