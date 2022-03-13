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Gündem Rusya’dan yola çıkmıştı! Ayçiçeği yağı yüklü gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti
Gündem

Rusya’dan yola çıkmıştı! Ayçiçeği yağı yüklü gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Rusya'nın Yisk Limanı'ndan yola çıkan 5 bin 753 ton ayçiçeği yağı yüklü gemi, İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-03-13 23:09:00 -
Rusya’dan yola çıkmıştı! Ayçiçeği yağı yüklü gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Rusya'nın Yisk Limanı'ndan yola çıkan 5 bin 753 ton ayçiçeği yağı yüklü gemi, İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı.

Liberya Bayraklı 139,95 metre uzunluğunda ve 4 bin 684 groston ağırlığındaki "Mubariz Ibrahimov" isimli tanker, saat 20.20'de Karadeniz yönünden boğaza giriş yaptı.

Ambarlarında 5 bin 753 ton ayçiçeği yağı bulunan ve Mersin Limanı'na giden gemi, saat 21.30'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü mevkisinden geçti.

Geminin 17 Mart'ta Mersin'de olması bekleniyor.

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Yorumlar

Ray

Haydi değil zurna ile karsilamaya gidelim hulog hulog hulogg
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Güzel

Yine güzel bir müjde gecekondu bahçesinde bile yetiştirilen ay çiçeği şimdi gemiyle Boğaz’dan geçiyor
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