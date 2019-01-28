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Rusya'dan Venezuela açıklaması: Durumu daha da kötüleştirir

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu korumak için ülkeye özel birlik gönderildiğine ilişkin iddiaları değerlendirdi.

28 Ocak 2019 Pazartesi 17:27
Rusya'dan Venezuela açıklaması: Durumu daha da kötüleştirir

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido ile temas kurmadıklarını öne sürerek, "Böyle bir planımız da yok. Başka ülkelerin yaptığı gibi Venezuela'nın iç işlerine karışmak durumu sadece daha da kötüleştirir" dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Venezuela'daki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Venezuela'da yaşanan sorunların Venezuela halkı tarafından çözülmesi gerektiğini belirten Peskov, "Bu konuda diğer tüm ülkelerin verebileceği yegane destek, bazı ülkelerin aksine Venezuela'nın iç işlerine karışmamak olur" diye konuştu.

Rusya'nın Guaido ile temasta olup olmadığına ilişkin soruyu yanıtlayan Peskov, "Hayır Guaido ile temasımız olmadı. Böyle bir planımız da yok. Başka ülkelerin yaptığı gibi Venezuela'nın iç işlerine karışmak, durumu sadece daha da kötüleştirir" dedi.

Özel güç gönderildiği iddiası: Yalan haberlere inanmayın

Rusya'nın Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu korumak için ülkeye özel birlik taşıyan bir uçak gönderdiğine ilişkin iddiaları da değerlendiren Peskov, şöyle konuştu: "Böyle bir bilgiye sahip değiliz, zira hava trafik kontrolörlüğü yapmıyoruz. Bu tür iddialar komplo teorisi alanına giriyor. Ülkede çok sayıda resmi görevlinin Maduro'yu koruduğunu zaten görebiliyoruz, böyle yalan haberlere inanmayın."

 

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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 17:27
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