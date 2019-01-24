Rusya'dan Venezuela açıklaması: ABD'yi uyarıyoruz... Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından Venezuela'da yaşanan gelişmelere ilişkin yapılan açıklamada 'ABD'yi Venezuela'ya askeri müdahale konusunda uyarıyoruz. Sonuçları felaket olur' denildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Venezuela'da yaşanan gelişmelere ilişkin açıklama yaptı. Rusya'dan yapılan açıklama, 'ABD'yi Venezuela'ya askeri müdahale konusunda uyarıyoruz. Sonuçları felaket olur' denildi. Ayrıntılar geliyor...

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