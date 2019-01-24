Rusya'dan Venezuela açıklaması: ABD'yi uyarıyoruz...
Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından Venezuela'da yaşanan gelişmelere ilişkin yapılan açıklamada 'ABD'yi Venezuela'ya askeri müdahale konusunda uyarıyoruz. Sonuçları felaket olur' denildi.24 Ocak 2019 Perşembe 12:13
Rusya Dışişleri Bakanlığı Venezuela'da yaşanan gelişmelere ilişkin açıklama yaptı. Rusya'dan yapılan açıklama, 'ABD'yi Venezuela'ya askeri müdahale konusunda uyarıyoruz. Sonuçları felaket olur' denildi.
Ayrıntılar geliyor...
YORUM YAZ