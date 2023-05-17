  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Hablemitoğlu suikastı davasında yeni gelişme

Hortumcu Uzan ailesinin gelini Yeşim Salkım Erdoğan'a oy verenlere hakaret etti

Gençler dikkat! Gelişmiş devletlerin ekonomik refahlarına özenenler için çarpıcı sorular

ABD'den kırsalda temiz enerjiye tamı tamına 11 milyar dolarlık kaynak! Açıklama geldi: Hibe desteği

Türkiye'ye acil bir uyarı geldi! Meteoroloji uzmanı ve valilik uyardı: Şimdi İstanbul yarın tüm Türkiye etkilenecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan depremzedelerle ilgili açıklama: Nereye oy verirse versin...

Ukrayna Türkiye'den F-16 istedi

Memleket Partisi'nde toplu istifa! Erdoğan'ı destekleyecekler

Dünyayı karıştıracak iddia: Wagner ABD'li öldürdü

Sözcü yazarı Soner Yalçın ‘Sadece Kılıçdaroğlu yenilmedi’ dedi ve ekledi
Dünya Rusya'dan Ukrayna'ya cevap: O kadar füze fırlatmadık
Dünya

Rusya'dan Ukrayna'ya cevap: O kadar füze fırlatmadık

Yeniakit Publisher
2023-05-17 00:55:00 -
Rusya'dan Ukrayna'ya cevap: O kadar füze fırlatmadık

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna'nın 6 Rus hipersonik 'Kinjal' füzesinin vurulduğu iddiasına o kadar füze fırlatmadıklarını söyleyerek cevap verdi.

Şoygu, Rus haber ajansı Ria'ya yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın "6 Rus hipersonik Kinjal füzesinin vurulduğu" yönündeki açıklamasını değerlendirdi.

Söz konusu açıklamaları yalanlayan Şoygu, "Her seferinde vurduklarını açıkladıkları kadar Kinjal füzesi fırlatmadık. Üstelik Ukrayna'nın engellediğini açıkladığı füze sayısı, fırlattığımız füze sayısından üç kat daha fazladır. Ayrıca Amerikan savunma sistemlerinin kimin tarafından yönetildiği konusunda soru işaretleri var." ifadelerini kullandı.

Rusya Savunma Bakanlığı, hipersonik "Kinjal" füzesiyle Ukrayna'nın başkenti Kiev'de ABD yapımı "Patriot" hava savunma sistemini vurduklarını bildirmişti.

Ukrayna Savunma Bakanlığı ise Rus ordusu tarafından fırlatılan 6 "Kinjal" füzesi dahil toplam 18 Rus füzesinin hava savunma sistemlerince vurulduğunu açıklamıştı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23