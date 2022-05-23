Rusya'dan Türkiye'yi yakından ilgilendiren karar! Çekilmeye başladılar

İran konusunda uzman olan Suriyeli Humam İsa el-Şeyh, Rusya’nın İdlib'in bazı kırsal bölgelerinden çekildiğini söyledi.

Rus güçlerinin bir kısmı Suriye'nin bazı bölgelerinden çekilerek Ukrayna'ya gönderilmek üzere Hmeymim Üssü üzerinden Rusya’ya döndü. Rusya’nın boşalttığı yerlere İran destekli milislerin yerleştirildiği bildiriliyor.

Rudaw'ın haberine göre İdlib'de bulunan Humam İsa el-Şeyh, “Rus güçleri İdlib’in Han Şeyhun ve Maret el-Numan bölgelerinden, Humus'taki Tayfur (T4) Havaalanı’ndan, Deraa ve Kuneytra'daki bazı askeri noktalardan geri çekildi. Rus güçleri tarafından tahliye edilen yerlerde İran’a yakın milisler görülmüş” şeklinde konuştu.

Humam İsa el-Şeyh, İran ordusuna yakın El-Bakır Tugayı'nın komutanı Halid el-Hüseyin'in de İran'ı ziyaret ettiğini ve dönüşünü takiben İran destekli milislerin İdlib’e gönderildiğini söyledi.

Lübnan Hizbullahı ve Fatımi Tugayları ile İran güvenlik güçlerinin desteklediği El Bakır Tugayı da İdlib'in Rusya’nın boşalttığı bölgelerine ulaşmış durumda.

Mepanews