Rusya’dan Türkiye’yi yakından ilgilendiren açıklama: Veto etme kararı aldık

Rusya BM Büyükelçisi Vasily Nebenzia, Suriye'ye insani yardımın Bab al-Hawa'daki Türk sınır kapısından geçmesine izin veren BM kararını uzatılmasını onaylamayacağını söyledi.

Rusya Büyükelçisi Vasily Nebenzia Çarşamba günü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne yaptığı açıklamada, Suriye'ye insani yardımın Bab al-Hawa'daki Türk sınır kapısından geçmesine izin veren BM kararını uzatılmasını onaylamayacağını söyledi. Mevcut kararın geçerlilik süresi Temmuz ayında sona erecek.

Çin ve Rusya 2020'nin başlarında, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib vilayetine insani yardım sağlamak için Türkiye'den iki sınır geçiş noktasını muhafaza edecek bir BM kararını veto etmişti.

Bu vetodan günler sonra, Konsey yardımların bu geçiş noktalarından sadece biri olan Bab al-Hawa üzerinden teslim edilmesine izin verdi. Bu bir yıllık süre 9 Temmuz 2021'de bir yıl daha uzatıldı.

North Press Agency’din aktardığına göre, Nebenzia, Güvenlik Konseyi'nin uzatma kararından bu yana geçen 9 ayda durumun değişmediğini söyleyerek Rusya'nın tutumunu haklı çıkardığını savundu. Kararın amacının Suriye'nin tüm bölgelerine yardım ulaştırmak olduğunu ancak bu süre zarfında sadece üç yardım konvoyu İdlib'e ulaştığını kaydetti.

Nebenzia, "Rusya, insani yardımın önümüzdeki Temmuz'da sona erecek olan insani yardım mekanizmasını Suriye sınırından geçmesine izin vermek için herhangi bir gerekçe görmüyor" dedi.

Büyükelçi, yardımın müttefiki Suriye hükümeti tarafından kontrol edilmesi ve çatışma hatları üzerinden iletilmesi gerektiğini söyledi.

Ayrıca, sınır kapılarından yardım geçirmekte ısrar etmenin "Şam'dan İdlib'e insani yardım sorununu çözme konusundaki isteksizlikten başka bir şey olmadığını" söyledi.

Büyükelçi, "Dürüst olmama izin verin, bu gibi durumlarda sınır ötesi kararın tekrar yenilenmesi için herhangi bir neden göremiyoruz" dedi.