Rusya'dan Türkiye'ye gelen Rusları üzecek karar!

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, ülke dışına çıkmasına rağmen Rusya’dan maaş alan kişiler için gelir vergisi muafiyeti uygulanmaması teklifinde bulundu.



Rus medyası ile söyleşisinde konuya değinen Siluanov, ülkeden ayrılıp başka ülkelerde uzaktan çalışmaya devam eden kişilerin Rusya’dan maaş almaya devam ettiklerini ve hayatlarını bu sayede idame ettirdiklerini, dolayısıyla tam vergi mükellefi olarak kalmalarının adil olacağını söyledi.



Yurt dışına çıkan ve Rus şirketlerinde uzaktan çalışmaya devam eden Rusya vatandaşları, altı ay başka ülkede kalmaları halinde (183 gün) vergi mükellefi statüsünü kaybediyor ve Rusya’dan aldıkları maaşlarda gelir vergisi ödenmesi gerekmiyor.



Bakanlığın hazırladığı tasarı, bu çalışanlardan ilk etapta yüzde 13, daha sonra yüzde 30 gelir vergisi alınmasını öngörüyor.



Maliye Bakanlığı’nın önerisinin hayata geçirilmesi halinde çifte vergilendirme riskinin ortaya çıkacağına da dikkat çekiliyor.