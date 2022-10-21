Rusya'dan Türkiye'ye büyük ayıp! Bu nasıl dostluk

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Osmanlı donanmasının yok edildiği ve Yunanistan'ın bağımsızlığı ile sonuçlanan Navarin Baskını'nı kutlayan bir mesaj yayınladı.

Mesaj sosyal medyada büyük tepki çekti.

Rus bakanlığın açıklamasında, "1827'de müttefik kuvvetler, İyon Denizi/Navarino Körfezi'ndeki destansı bir deniz savaşında Osmanlı kuvvetlerini kesin olarak bozguna uğrattı. Zafer Yunanistan'ın bağımsızlığını kazanmasıyla sonuçlandı' ifadelerine yer verildi.

Navarin baskını nedir?

Navarin Deniz Savaşı 20 Ekim 1827’de Navarin Denizinde, Yunanistan ile birlikte hareket eden Britanyalı, Fransız ve Rus donanmasının Osmanlı Donanmasına aniden baskın yapması ile başlamıştır.

Bu savaşta 50'den fazla gemi battı ve 6 bin denizci şehit oldu.