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Dünya Rusya'dan Türkiye'ye bomba teklif
Dünya

Rusya'dan Türkiye'ye bomba teklif

Rusya Helikopterleri Genel Müdürü Andrey Boginskiy, Türkiye ile helikopter üretimi için iş birliğine açık olduklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-08-26 16:20:00 -
Rusya'dan Türkiye'ye bomba teklif

Armiya-2020 etkinliği Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlendi.

Etkinliğe katılan Rusya Helikopterleri Genel Müdürü Andrey Boginskiy, burada Türkiye ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"Türkiye ile helikopter teknolojileri ve üretiminde iş birliğine açığız" ifadelerini kullanan Boginskiy, bu alanda iş birliği için görüşmeye hazır olduklarını söyledi.

Rusya Helikopterleri Genel Müdürü, ekonomik veriler üzerinde kararlar alınarak hacim ve pazar konularının görüşülmesi gerektiğinin altını çizdi.

Andrey Boginskiy, geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ.'de üretilen parçaların, Rusya'da kullanılabileceğini söylemiş ve "Rusya olarak Türkiye ile ortak helikopter üretimini de ihtimal dahilinde görüyoruz." demişti.

Türkiye'nin yangınla mücadele etmesi için üç adet satın aldığı Ka-32 helikopterine ilişkin de değerlendirme yapan Boginskiy, Türkiye'nin yanı sıra Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde de kullanıldığını söyledi.

Rusya Helikopterleri Genel Müdürü Andrey Boginskiy, "Ka-32'lere yönelik talebin artacağını öngörüyoruz. Bu helikopterleri güçlendiriyoruz ve 2022'de kapasitesi, havacılık elektroniği ve motoru daha geliştirilmiş bir helikopter olacak. İş birliğimiz açısından bunu umut vaat eden alanlar arasında görüyoruz ve diğer alanlara da açığız." dedi.

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