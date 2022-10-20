Rusya'dan Türkiye'ye altın teklifi gelebilir! Rus tüccarlar isyan bayrağını çekti

Batılı ülkelerin Rus altınının ithaline yasak getirmesinden sonra piyasada külçe altın bolluğu görülmeye başlandı. Moskovskiy Komsomolets gazetesi, elde kalan altınları ne Merkez Bankası'nın, ne de Rus mücevher üreticilerinin almak istediğini yazıyor.



Habere göre, zor durumda kalan üreticiler elde biriken altınları alması için hükümete başvuruda bulundu.



Üreticiler aksi takdirde üretimin durma riski bulunduğuna işaret ederek özel askeri operasyon bitene kadar devletten destek istiyor.



Amerika Birleşik Devletleri haziran ayında aldığı kararla Rusya'dan altın alımını durdurmuştu. Daha sonra bu karara Avrupa Birliği, İngiltere ve Japonya da iştirak etmişti.



Altın Üreticileri Birliği'nin verdiği bilgilere göre, Rusya'da yılda 365 ton altın çıkarılıyor. Bu miktarın 30-35 tonu mücevher üreticileri tarafından kullanılıyor. Gerçek kişilerin satın aldığı miktar da buna yakın. Elde kalan miktar 300 ton civarında.

Öte yandan en çok altın toplayan ülkelerden birisi olan Türkiye'ye Rusya'dan bir teklif gelebilir. Yani Batılı ülkelerin satın alamadığı altınlar Türkiye tarafından alınabilir. Bilindiği üzere son dönemde birçok ülke altın toplama yarışına girdi. Özellikle Çin bu ülkelerin başını çekiyor. Bu durum ABD tarafından rahatsızlık uyandırıyor.