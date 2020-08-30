  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Rusya'dan Türkiye karşıtı yeni adım! Savaş uçakları gönderdiler
Dünya

Rusya'dan Türkiye karşıtı yeni adım! Savaş uçakları gönderdiler

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Meseleleri Daire Başkanı Hikmet Hacıyev, Rusya'nın Türkiye ve Azerbaycan karşıtı bir hamleye imza atarak Ermenistan'a silah gönderdiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-08-30 15:52:00 -
Rusya'dan Türkiye karşıtı yeni adım! Savaş uçakları gönderdiler

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Meseleleri Daire Başkanı Hikmet Hacıyev, Ermenistan ile yaşanan gerilime ilişkin yaptığı açıklamada, Rusya’nın Erivan’ı silahlandırdığını söyledi.

Temmuz ayından itibaren başlayan Azerbaycan-Ermenistan geriliminde sessizlik sürse de Rusya’nın Ermenistan’a savaş uçakları ve çok sayıda silah gönderdiği ortaya çıktı.

İki ülke arasında yaklaşık 2 aydır süren çatışmalarda çok sayıda asker hayatını kaybederken çok sayıda asker de yaralandı.

Azerbaycan’ın Rusya’ya tepkisine karşılık ise Moskova yönetimi, ‘Biz Ermenistan’a inşaat malzemesi taşıyoruz’ açıklamasını yaptı. Azerbaycan ise Moskova’nın çıkışını samimi bulmadığını duyurdu.

Hikmet Hacıyev ise silahların Ermenistan üzerinden Suriye’ye taşınma ihtimalinin de bulunduğunu belirtti.

Türkiye bölgede yaşanan gerilimin ardından kardeş ülke Azerbaycan ile tatbikat yapmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Libya'da flaş gelişme: Türkiye destekli Serrac'a suikast, UMH'ye darbe girişimi!
Dünya

Libya'da flaş gelişme: Türkiye destekli Serrac'a suikast, UMH'ye darbe girişimi!

Libya'da İçişleri Bakanı Fethi Başağa'nın görevden alınmasının ardından Libya Başbakanı Fayiz el-Serrac'a suikast ve Ulusal Mutabakat Hüküme..
Altını olanlar dikkat: Gram altın...
Ekonomi

Altını olanlar dikkat: Gram altın...

Koronavirüsteki gelişmelerin etkilediği altın fiyatları hakkında vatandaşlar Altın çıkacak mı? Altın düşecek mi? gibi soruların yanıtlarını ..
İdlib’de Türk askeri birliğine bombalı saldırı
Dünya

İdlib’de Türk askeri birliğine bombalı saldırı

YPG/PKK’lı teröristler Suriye’nin İdlib kentinde bulunan Türk askeri birliğine düzenlediği bombalı araçla saldırı girişiminde 9 askerimiz ya..
Satılık 2014 model Ford Focus
Satılık 2014 model Ford Focus

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı