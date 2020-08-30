Rusya'dan Türkiye karşıtı yeni adım! Savaş uçakları gönderdiler

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Meseleleri Daire Başkanı Hikmet Hacıyev, Ermenistan ile yaşanan gerilime ilişkin yaptığı açıklamada, Rusya’nın Erivan’ı silahlandırdığını söyledi.

Temmuz ayından itibaren başlayan Azerbaycan-Ermenistan geriliminde sessizlik sürse de Rusya’nın Ermenistan’a savaş uçakları ve çok sayıda silah gönderdiği ortaya çıktı.

İki ülke arasında yaklaşık 2 aydır süren çatışmalarda çok sayıda asker hayatını kaybederken çok sayıda asker de yaralandı.

Azerbaycan’ın Rusya’ya tepkisine karşılık ise Moskova yönetimi, ‘Biz Ermenistan’a inşaat malzemesi taşıyoruz’ açıklamasını yaptı. Azerbaycan ise Moskova’nın çıkışını samimi bulmadığını duyurdu.

Hikmet Hacıyev ise silahların Ermenistan üzerinden Suriye’ye taşınma ihtimalinin de bulunduğunu belirtti.

Türkiye bölgede yaşanan gerilimin ardından kardeş ülke Azerbaycan ile tatbikat yapmıştı.