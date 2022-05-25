Rusya'dan Türkiye kararı! Tarih verildi
Rusya Tur Operatörleri Birliği tarafından yapılan açıklamada, 3 Haziran’dan itibaren St.Petersburg’dan Antalya'ya ve ilerleyen günlerde de İstanbul'a uçuşların başlanacağı duyuruldu.
Rusya Tur Operatörleri Birliği, ülkenin farklı bölgelerinden Türkiye’ye güncel uçak bileti fiyatlarını açıkladı. Kaliningrad’dan Antalya’ya Türk Hava Yolları ile 48 bin 300 rubleye uçulabilirken, Tümen-Antalya uçuşlarının fiyatı ise 67 bin 100 ruble.
Omsk-Antalya biletlerinin fiyatı 27 bin 900 ruble. Uçuş süresi 33 saat.
Türkiye’ye uçan Rus hava yolu şirketleri ise Red Wings, Azimut ve Aeroflot.
Azimut hava yollarının 2 saat 20 dakika süren Soçi-Antalya seferinin fiyatı 22 bin 800 ruble.
3 Haziran'da başlıyor
Red Wings 3 Haziran’dan itibaren St.Petersburg’dan Antalya’ya uçacağını, İstanbul uçuşlarının da yakında başlayacağını duyurdu. Moskova, Yekaterinburg, Mahaçkale, Vladikavkaz, Samara, Ufa ve Çelyabinsk’ten de seferlerin düzenleneceği belirtildi.
Superjet ile Samara-İstanbul seferlerinin fiyatı 14 bin 900 ruble.
Vladikavkaz’dan bu fiyat 10 bin 400, Çelyabinsk’ten 16 bin 500, Ufa’dan 20 bin 500 ruble.
Turkrus