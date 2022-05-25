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Dünya Rusya'dan Türkiye kararı! Tarih verildi
Dünya

Rusya'dan Türkiye kararı! Tarih verildi

Rusya Tur Operatörleri Birliği tarafından yapılan açıklamada, 3 Haziran’dan itibaren St.Petersburg’dan Antalya'ya ve ilerleyen günlerde de İstanbul'a uçuşların başlanacağı duyuruldu.

Yeniakit Publisher
2022-05-25 09:30:00 -
Rusya'dan Türkiye kararı! Tarih verildi

Rusya Tur Operatörleri Birliği, ülkenin farklı bölgelerinden Türkiye’ye güncel uçak bileti fiyatlarını açıkladı. Kaliningrad’dan Antalya’ya Türk Hava Yolları ile 48 bin 300 rubleye uçulabilirken, Tümen-Antalya uçuşlarının fiyatı ise 67 bin 100 ruble.

Omsk-Antalya biletlerinin fiyatı 27 bin 900 ruble. Uçuş süresi 33 saat.

Türkiye’ye uçan Rus hava yolu şirketleri ise Red Wings, Azimut ve Aeroflot.

Azimut hava yollarının 2 saat 20 dakika süren Soçi-Antalya seferinin fiyatı 22 bin 800 ruble.

3 Haziran'da başlıyor

Red Wings 3 Haziran’dan itibaren St.Petersburg’dan Antalya’ya uçacağını, İstanbul uçuşlarının da yakında başlayacağını duyurdu. Moskova, Yekaterinburg, Mahaçkale, Vladikavkaz, Samara, Ufa ve Çelyabinsk’ten de seferlerin düzenleneceği belirtildi.

Superjet ile Samara-İstanbul seferlerinin fiyatı 14 bin 900 ruble.

Vladikavkaz’dan bu fiyat 10 bin 400, Çelyabinsk’ten 16 bin 500, Ufa’dan 20 bin 500 ruble.

Turkrus

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