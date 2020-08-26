Rusya’dan Türkiye hava sahası üzerinden Suriye’ye askeri sevkiyat

Rusya’nın geçtiğimiz gece, Türkiye hava sahası üzerinden Suriye’ye askeri sevkiyat yaptığı öğrenildi. Bölgedeki hava trafiğini denetleyen kaynakların yayınladığı bilgilere göre Rusya, dün gece saatlerinde başkent Moskova’da yer alan Chkalovsky Hava Üssü’nden 7 adet kargo uçağı havalandırdı. Mepanews’te yer alan habere göre, İlyuşin İl-76 tipi nakliye uçakları tarafından gerçekleştirilen nakliyede, askeri ekipman taşındı. Esed rejimine destek için yapılan sevkiyatın, şimdiye dek en kapsamın sevkiyatlardan birisi olduğu da belirtiliyor.

Ayrıca Moskova, Suriye’ye yaptığı sevkiyatları, Libya’yı ele geçirmeki için başkent Trablus’a yönelik savaş açan terörist darbeci Halife Hafter’e de destek yolluyor. İlyuşin İl-76 nakliye uçaklarının kullanıldığı sevkiyatlarla, terörist Hafter'e bağlı teröristlere silah ve diğer askeri malzemelerin aktarıldığı belirtiliyor. Bu doğrultuda, son sevkiyatın Hafter için yapılmış olabileceği de belirtiliyor.