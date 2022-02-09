Rusya'dan THAAD gözdağı

Valday Uluslararası Tartışma Kulübü toplantısına katılan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Pankin'e, Washington'un Ukrayna'ya Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunma (THAAD) sistemleri konuşlandırması halinde Moskova'nın nasıl yanıt vereceği sorusu yöneltildi.

Pankin, "Sanırım, diplomatik önlemleri soruyorsunuz. Diğer önlemleri, size diğer kişiler açıklar ancak bunun olmayacağını, gerilimin o seviyeye kadar tırmanmayacağını umuyorum" yanıtını verdi.

Rusya'nın ABD yönetiminin 'aptallık yapmama, dikkatli davranma, durumu çıkış yolu zor bulunacak bir çıkmaza sokmaktan kaçınma' çağrısı yaptığını belirten Pankin, Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın diplomatik metotları uygulayacağının, diğer kurumların da diğer metotlarla ilgileneceğinin altını çizdi.